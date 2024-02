Nálunk nincsenek rossz gyermekek!

Ezzel a meggyőződéses bejelentéssel fordult felém Bagó Kornélia az óvoda vezetője, és ezzel együtt az est háziasszonya. Látva a kicsik lenyűgöző produkcióját, ami közben nem kellett őket insturálni, magam is a hívőjükké váltam. A folytatásban az ő szavait idézem:

- Népes vendégséget hívtunk meg erre az alkalomra: a gyermekek hozzátartozóit, barátokat, ismerősöket és azokat, akik az elmúlt időszakban a segítőinkké váltak. Mára már tradicionális lett a mi farsangi bálunk, hiszen már a huszonkilencedik éve szerveztük meg. Vannak olyan vendégeink, akik már az elejétől velünk tartanak, őket igazi kemény magként tiszteljük, mert mindig számíthatunk rájuk. Persze itt vannak a közben lemaradókat pótlók. Ilyen szempontból az egyik részük mára már kicserélődött.

Kívülről nézve olyan volt ez az esemény, mint egy szeretve megtartott vizsga!

- Akár azt is mondhattuk volna, hogy látjátok? Az elmúlt években ilyen ügyesek és okosak lettek a szemetek fényei, ezek a gyönyörű gyermekek! Nyilván mindig van egy hasonló szándékunk, de ebben az elvégzett munka eredményét a gyermekek tehetségéből, a szülők és a család otthoni, valamint az általunk az óvodában elvégzett, tehát a közös munkából kaptuk. Megkapjuk őket hároméves babaként és most már az iskolába készülődnek. Nagyon büszkék vagyunk rájuk.

A kicsikből ma estére „nagyok” lettek, akik vagányul bevállalták ezt a nem is olyan egyszerű feladatot a táncos show-jukban! Örömmel láttam rajtuk a hatalmas az átváltozást, de nincsenek igazi csodák: Éva óvó néni hatását láthatjuk rajtuk, aki három évvel ezelőtt a szárnyai alá vette őket!

A szabály, hogy jól érezzék magukat

Lehet, hogy Jézsóné Németh Éva a Süni csoport vezetője roppant izgulósnak hirdeti magát, de a gyerekeknek mégis szárnyakat adott, óriási ribilliót csináltak, és utána együtt élvezhette velük a hatalmas sikerüket. Éva óvó néni elmondta:

-Nagyon büszke vagyok rájuk, élvezték a műsort. Már az első percben beleszerettek ebbe a zenébe és önfeledtem tudtuk gyakorolni. Nem támasztottam feléjük kötelezettségeket, hagytam, hogy élvezzék, amit csinálnak.

A hasonló eseményekre az ilyen kisgyermekeket leginkább kis tündérekként, „habos-babos” ruhákba öltöztetik. Itt persze előbb mindenki döbbenetétre, majd az örömére, fekete szerelésbe bújtak és baseball sapkát húztak a fejükre!

-Az én igazi zenei világomba a rock felé kirándultunk egyet, ami talán egy életre megfogta őket, megérezték a ritmusát, és egy pillanat alatt vastapssal honorálta a show-jukat a közönség.

Na és a nagylányokkal …

Éva „néni” talán csak a frizuráját igazíthatta meg, és máris visszatért a közönség elé egy másik tánccsoporttal!

- Hála istennek ez is az óvodánk egyik hagyománya, hogy az ilyen alkalmakkor azokkal a munkatársainkkal, akiknek az egészsége engedi, egy „nagyon komoly” showt mutatunk be. A mostani egy igazán modern összeállítás volt, amit szerencsére nem csak mi, hanem a közönség is nagyon élvezett.

Ezt a programot sem a szél fújta össze

A sok segítőt egy karizmatikus hölgy, Györkiné Platt Andrea irányította, aki egy sor közösségi esemény mellet ezen az óvodai bálon is bemutatta a kivételes hozzáértését, és a precizitását. A hatására a vendégek elégedetten térhetnek haza a rendezvényekről. Jellemző módon az interjú helyszínéről is „kilopták” őt, hogy aztán a nyomát se lássuk az össztánc megkezdéséig.

- Mi egy nagy család vagyunk. A gyermekek, az itt dolgozók, a családok és azok, akik a gyermekekért szerettek volna tenni. Nagyon jó érzés közéjük tartozni - mondta csillogó szemekkel, zárszóként Jézsóné Németh Éva.