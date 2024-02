A farsang farka az igazi báli szezon levezetője, itt már szerepet kapnak a nők, megeszik az utolsó fánkokat, és felkészülnek a húsvéti böjtre is. A farsang Vízkereszttől a húsvéti böjtig tart, tulajdonképpen egy nagy télbúcsúztató ünnepségsorozat. Csúcspontja az utolsó három nap. Ilyenkor rendezik a karneválokat Velencében és Rióban, itthon a mohácsi busójárás a legnagyobb farsangzáró esemény. El kell űzni a halált, az ártó erőket, a hideget. Zajos mulatságokkal kell elkergetni a gonosz szellemeket, akik el akarják gyengíteni a Napot.

A farsang ételei

Megettük a sonkát, a kolbászt, a sok káposztát és a pogácsákat. A kocsonya is tipikus téli/farsangi étel pálinkával és borral kísérve természetesen. Fogyott a baromfihús és a kelt tészta is. Gyakran készítettek rétest is, ha jól nyúlt, szerencsés év várt a családra. A farsangi étkezések alapvető étele a fánk, más néven pampuska. Mágikus erőt tulajdonítottak neki, amelyik házban fánkot sütöttek, annak nem vitte le tetejét a vihar. Bács megyében érdekes szokás volt, hogy az első fánkot eltették, megszárították és porrá törve a beteg állatoknak adták.

Farsang farka

Farsangvasárnap, farsanghétfő - volt tegnap -, húshagyó kedd - a mai nap -, ezek zárják le a farsangot, és mindegyikhez más-más néphagyomány kötődik, melyek többségének természetesen van gasztronómiai vonatkozása is.

Húshagyó kedd, a farsang utolsó napja

Madzaghagyó keddnek is hívják, mert ilyenkor kell elfogyasztani a madzagon lógó étkeket, a jó sonkákat, kolbászokat. Ilyenkor temetjük a farsangot és égetjük a szalmabábukat vagy koporsókat, hogy lezárjuk a farsangot és ezzel a telet. (Forrás: mindmegette.hu)