A Cover Circus - Névtelen utca - Kötelező Zenekar hármas fellépését a következőképpen promótálja a vendéglátóegység parancsnoksága: "Fellép a szakállas fiú, a hátrafelé néző lány és a két lábú ember is, ne hagyjátok ki!" A bulit a rockslágereket a saját képükre formáló zenekar, a Cover Circus kezdi, akik már visszatérő vendégek a Kaptár színpadán. Olyannyira, hogy dobosuk, Nagy Tibor nem csak a Cover Circussal hódította már meg a közönséget, a névtelen utca mögött is hozta már a betonbiztos négyeket. Őket a helyi fiatalokból szerveződött, az alternatív rock, indie rock vonalat képviselő öttagú Kötelező Zenekar követi, akik február elején a pusztaszabolcsi Bicskei Kornél megsegítésére adtak koncertet a pusztaszabolcsi művelődési házban, ami után a polgármester meg is hívta őket a Szabolcs Napokra, álljanak a színpadra, hallják őket minél többen és többet. A péntek este programját a Névtelen Utca zenekar zárja, akiknek első fellépése 2013-ban volt a DUDIK fesztiválon, műfajukat pedig a következőképpen határozzák meg: "vidám alternatív pop-rock".

Szombaton este sem marad üres a Kaptár színpada, méghozzá két, egymáshoz szorosan kötődő zenekar is a közönség elé áll. Az est programját kezdő Arany Máté Zenekar még 2018-ban alakult, a kőbányai zeneiskola falai között. Alapvetően a ’80-as, '90-es éveket idéző stílusú heavy metal zenét játszanak, de időnként elkalandoznak thrashesebb vagy hardrockosabb irányba is, mindemellett balladák és akusztikus nóták is előfordulnak náluk. Tagcserék után a bandában Arany Máté énekes/gitáros és Csabai Sándor István basszeros mellett mára Hagya Ábris (Ektomorf) gitáros és Pipó Tamás dobos muzsikál. ha azt mondom, hogy Arany Máté 2019 óta az Akela szólógitárosa, akkor már nem is lesz nagy meglepetés, hogy a nap másik fellépője az Akela zenekar. Az Akela zenekar a '90-es évek egyik legnépszerűbb thrash/heavy metal együttese volt, de népszerűségük a mai napig kitart. Bár az együttest két dunaújvárosi, Pavelka Gyula és Pálvölgyi László alapította, mára már Katona „Főnök” László mellett Arany Máté (gitár), Bráder Benedek (dob), Ivanics Dániel (basszusgitár) és Kovács „Pókember” Attila (gitár) alkotják a bandát.

Az Arany Máté Zenekar 20:45-kor, míg az Akela 22 órakor csap a húrok közé.