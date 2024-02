Az ünnepélyes megnyitón Palkovics Katalin köszöntötte a megjelenteket. Kezdésként elmondta, szinte egész életünk önmagunk és utunk, boldogságunk forrásának kereséséből áll. Saját sorsunk kovácsaként azonban nem másban, hanem magunkban kell megtalálnunk az örömöt, abban az adottságban, amivel Isten ajándékozott meg minket. Ezután a kiállítóról, Kiss Zsuzsanna életútjáról beszélt, arról a kanyargós, kalandokkal teli útról, ami végül a festészet irányába terelte.

Fotó: Laczkó Izabella

A komáromi születésű Kiss Zsuzsanna az érettségit követően az Esztergomi Tanítóképző Főiskolán folytatta tanulmányait, majd alsó tagozatos tanítónőként indult el az önálló élet útján. Miután anyakönyvvezetőként 2017-ben nyugdíjba vonult, részben kíváncsiságból, részben pedig szabadideje eltöltése céljából ecsetet ragadott. Nem volt a festés idegen számára, hiszen tanítóként hetente tartott rajzórákat, azonban az teljesen más volt, mint saját örömére alkotni. Először az MMK-ban tartott Piktor Tanoda kurzusára látogatott el, itt szerezte meg első sikerélményét.

Fotó: Laczkó Izabella

Pár hónappal később már önállóan próbálkozott az alkotással, először akrilfestékkel. A fejlődési lehetőségeket kutatva jutott el 2019-ben Nógrádi Katalin festőművész kulcsi csoportjába, ahol megismerkedett az olajfestés rejtelmeivel. Arról, hogy mit szeret vászonra vinni a következőt tudhatták meg a megnyitó résztvevői: kedvenc tartózkodási helye a természet, így legjobban a az állatokat, virágokat szereti lefesteni, emellett pedig (mivel szívében még mindig őrzi tanítói hivatását) gyermekmesék mozzanatait is szeretettel illusztrálja.

Fotó: Laczkó Izabella

Kiss Zsuzsanna ma már el sem tudja képzelni az életét az alkotás nélkül. Több magyar és külföldi festőcsoport tagjaként más amatőr festőktől is elismeréseket kap, ez pedig arra ösztönzi, hogy tovább folytassa szenvedélyét, amivel teljessé vált élete. Akril festményeiből 2019-ben, olajjal készült képeiből pedig 2022-ben mutatott be néhányat csoportos kiállítás keretein belül, hétfőn nyílt tárlata azonban első önálló kiállítása, a képei között pedig gyerekeknek szóló munkái is megtalálhatók, ebből egy külön csokrot állított össze az MMK folyosógalériájával szemben.