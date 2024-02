A Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes támogatása érdekében alakult meg még 2007-ben a Vasas Táncegyüttesért Alapítvány. Mint azt a szervezet kuratóriumi elnöke, Horváth Attila elmondta, örülnek, ha tudnak segíteni a néptáncosoknak, hiszen éppen ezért hozták létre az alapítványt (az új ruhák vásárlástól kezdve a koreográfiákon át az utazási költségek hozzájárulásáig). Ezúttal egy hangtechnikai felszerelést ajánlottak fel az együttesnek: az alapítvány vásárolta a 300 ezer forint értékű eszközt, amelyet ingyenes használatba adnak a néptáncosoknak. Orgovány Zoltán, az alapítvány tagja hozzátette, ezt az eszközt az 1 százalékos adófelajánlásokból sikerült beszerezniük, amelyet ezúton is hálásan köszönnek minden támogatónak, szülőnek és bíznak abban, hogy idén is támogatni fogják ezt az alapítványt az adójuk 1 százalékával.

Fotó: Laczkó Izabella

Az adományátadó egyúttal alkalmat adott arra, hogy megismerjük a Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes új vezetését. Az eddigi vezetők, Lengyel Szabolcs és Szőke Genovéva az előző esztendő végén távozott a csapattól. Időközben, szeptemberben csatlakozott az együtteshez Sebek Zoltán, majd januártól háromfősre egészült ki az új vezetői stáb, Hajdu Ádámmal, és feleségével, Hajdu-Csepeli Ágnessel (akiknek egyébként a munkáltatója a Munkás Művelődési Központ – a szerk.)

Fotó: Laczkó Izabella

Zoltán és Ágnes tudja, hogy mit is jelent a Vasas-családhoz tartozni, ugyanis sok éven keresztül erősítették a táncos alakulatot. Ádám számára sem volt ismeretlen az együttes, voltak közös fellépéseik, szerepléseik, és nem mellékesen, így, itt ismerkedett meg feleségével is. Ami az új feladatukat illeti, elhivatottak, lelkesek mindannyian, és határozott elképzeléseik vannak rövid és hosszú távra szólóan. Az egyik legfontosabb dolog számukra a közösségépítés: szeretnék összekovácsolni a néptáncos csapatot, hiszen az erős kohézió a szakmai fejlődés pillérjét is jelenti. Mint mondták, körülbelül hetven fős jelenleg a Vasas-család, akikkel három csoportban dolgoznak, mégpedig az ovis csoport, a gyermek csoport és a felnőtt csoport. Arról is szóltak, hogy az utóbbi időben sokan távoztak a felnőtt együttesből, így most igen vegyes korösszetételű a nagyok csapata. Szakmai szempontból nyilván ez is egy kihívást jelent majd az új vezetésnek, ám örömteli, hogy több régi táncos is visszatért a csapathoz. Mindhárman kiemelték, szeretettel várják a régi és az új táncosokat, a beiratkozásra pedig majd a nyár folyamán fognak nagyobb hangsúlyt fordítani. A táncszínházi vonal mentén (amely mindig is jelen volt a Vasas életében) szeretnének szakmai munkát végezni, s felkészíteni a néptáncosokat fellépésekre, fesztiválszereplésekre, no és elöljáróban már a 75 éves jubileumra is.