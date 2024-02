Igényes képes album 1 órája

A Duna ékkövének szépsége egy helyre összegyűjtve

Rácalmás Város Önkormányzata karácsonyi ajándéknak szánta a településen lakók számára a „Rácalmás a Duna ékköve” című impozáns képesalbumot. Elsők között azok kapták kézhez, akik ellátogattak december 16-án a Rácalmásiak Karácsonyára. Most már bárki megvásárolhatja ezt a hiánypótló, igazán igényes kivitelezésű kiadványt, amely azoknak is nyújthat új információt, akik már rég óta a településen élnek, és azoknak is, akik új betelepülőként még csak ismerkednek a helyyel, ahol életüket leélni készülnek.

Balla Tibor Balla Tibor

Fotó: Balla Tibor

A Németh Miklósné és Szilágyi Irén írói és szerkesztői munkáját dicsérő 80 oldalas képes album előszavában Schrick István polgármester többek között ezt írja: "Rácalmás lélekszáma – köszönhetően annak, hogy a fiatal családok is szívesen választják lakóhelyül – örvendetesen és folyamatosan gyarapszik. Kiadványunk megjelentetésének célja többek között az volt, hogy a „friss” rácalmásiakkal kicsit jobban megismertessük településünk múltját és közös munkánk eredményeit, a „régi” rácalmásiak pedig jogos büszkeséggel tekinthessenek vissza a megvalósult álmokra. Szeretnénk, ha mindenki szívügyének érzené gazdasági és kulturális örökségünk gyarapítását, és saját tudásával, tenni akarásával, alkotókedvével hozzájárulna ahhoz, hogy Rácalmás nemcsak élhető, de szerethető település maradjon, amelynek jövőjéért együtt dolgozunk. A kötet elején igyekeznek "képbe hozni" az olvasót, néhány oldalon dióhéjban bemutatják Rácalmás történetét a Bronzkortól 2009-ig, a várossá nyilvánítás évéig. Külön fejezetet kapott Rácalmás és a Duna viszonya a római kori gázlóktól egészen addig,hogy a rácalmási Nagy-sziget és a hozzá tartozó szigetvilág (amelyen több, mint 90 madárfaj fészkel és további 50 madárfaj látogatja, de találkozhatunk vaddisznóval, őzzel, mókussal, rókával, vízisiklókkal és tarajos gőtével is) 1996-ban természetvédelmi terület, a Duna-Ipoly Nemzeti Park része lett, és természetesen szó esik a halászatról is. Az Épített örökségünk részben a város olyan csodahelyeiről esik szó, mint a Jankovich-kúria, a Modrovich-Bay kastély, a Szerb templom, illetve a különböző szakrális emlékek. A Vallás fejezet körbejárja a katolikus, az evangélikus-református és a Szerb templom témakörét, és kitér a település temetőire is. Külön fejezetet kapott az Ófalu, a Milleniumi park, az utcák és terek összessége, a köztéri szobrok és emlékművek és az artézi kút egyaránt.

A kiadvány felsorolja a település díszpolgárait, neves elöljáróit 1873-tól kezdődően, de szó esik a képviselőtestületről, testvérvárosukról, Dransfeldről, egy kis múltidézéssel indítva az oktatéási és egészségügyi intézményekről, a Jankovich Miklós Általános Iskoláról, a Manóvár óvodáról és bölcsődéről, a Szociális központról, és az Egészségházról. Méltán büszkélkednek a sportélettel (Rendezvényközpont és Sportcsarnok, Vizi Gábor Vízitúra Megállóhely, Rácalmási Sportegyesület), a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtárban zajlókulturális élettel. No és a városi rendezvényeikkel, amelyek közül kiemelkedik az immár országos jelentőségűvé növekedett Tökfesztivállal, illetve az immáron egy évtizedes múltra visszatekintő Rácalmási Passióval. Nekünk, helyben, vagy a közelben élőknek magától értetődő az a szépség, amit Rácalmás nyújt. Így összegyűjtve látszik igazán, milyen elképesztően erős vonzereje van a településnek turisztikai szempontból Az „Év Települése” és „Fejér megye legkedveltebb kirándulóhelye” kitüntető címeket birtokló település, amely a Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület lelkes, önkéntes munkájának köszönhetően több díjat nyert már a „Virágos Magyarországért” versenyen is. A kúria mellett ennél a résznél már fontos szót ejteni az Ártéri tanösvényről, a Trafik múzeumról, illetve az állandó kiállításokról, mint az Afrika-kiállítás anyaga, a Ha lászati kiállítás, a helytörténeti kiállítás, a Kovács Galéria, vagy a Vasúttörténeti Park. Ennél a kiadványnál is érvényesül az örök törvény, hogy egy kép többet mond ezer szónál, márpedig ebben a kiadványban valóban lebilincselő fotográfiák láthatók Bosnyák László, Fodor Csaba, Kirinovits Lajos, Lukács János, Németh Miklósné, Rácz Lambada József, Szabóné Zsedrovits Enikő, Szilágyi Irén, Varga István és még sok más fotográfus szépérzékét és a vársoka varázslatos világát dicsérve. Akik rácalmási lakosként az ingyenes példányon kívül további darabokat szeretnének vásárolni a "Rácalmás, a Duna ékköve" című képesalbumból, illetve nem rácalmásiként szeretnének hozzájutni a kiadványhoz, azok 2100 forintos önköltségi áron megvásárolhatják az albumot a városházán ügyfélfogadási időben, illetve a Jankovich-kúriában is nyitvatartási időben.

