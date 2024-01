TanÓra – vidám színi előadás volt

Fotó: Balogh Tamás

A könyve bemutatóján már találkozhattunk Orak Milsennel Előszálláson a könyvtárban.

A hétköznapokon dr. Horváth Zsoltként, Baracs jegyzőjeként tisztelhetjük! Sikeres könyvek: a „Távoli tájakon” ami egy novella gyűjtemény, és a „Fák őrzője I. Az üveggömb útja” után a színpad világa felé fordultál…

– Már a könyvírást is nagyon megszerettem, de ez egy újabb nagy kaland, aminek imádom minden mozzanatát. Nagy örömömre.

Orak Milsennel (dr. Horváth Zsolt), Ujvári Csillával és a főszereplővel, Fehérvári Józseffel beszélgettünk

Fotó: Balogh Tamás

Ujvári Csilla mesélte nekem, hogy nagyon szeretne feléleszteni egy színjátszó kört Baracson. Fölajánlottam neki, hogy az egyik novellámból írok egy színdarabot, amit színre vihet, és a tervünk megvalósult. Ez egy vidám hangulatú színdarab, ami az ifjúkori makacsságról szól.

A játékmester

Ujvári Csilla nehéz, de örömteli feladatot vett a vállára. Hétköznapi értelemben ő a darab rendezője:

– Nem akartam a rendezői posztot. Inkább ezt választottam, mert úgy gondoltam, hogy inkább együtt játsszuk el a darabot. Merüljünk el benne és élvezzük az általa nyújtott lehetőségeket.

Az iskolában a gyermekekkel is csináltuk a színjátszást, de az igazi álmom az volt, hogy a felnőttekkel is kipróbálhassam. Itt sem kell keménynek lennem, mert annyira oldott, jókedvű és igazán játszós volt a próba folyamata. Talán a szövegtanulás a legnehezebb feladatunk, de azzal is utolértük magunkat.

Nagyon vegyes a stábunk életkora, hiszen vannak benne komoly felnőttek is és az egyik nagyon fontos társunk, a hangtechnikus pedig még nyolcadikos, de kiválóan érti a dolgát. Valamennyien a diákszínjátszástól számolhatják a „karrierjüket”.

A TanÓra főpróbája

Fotó: Balogh Tamás

A rendezőnek ordítani is tudnia kell

– Én nem tenném. Mindig az volt a fegyverem, hogy akár többször is szépen elmondtam nekik az észrevételeimet, míg talán ezt is soknak találják és végül úgy fogják megcsinálni, ahogy kell.

A felnőttekkel együtt mi egy közös alkotómunkát végzünk. Beépítjük az ötleteiket és úgy lesz teljes a produkciónk. Mi valóban szín-játékot mutatunk be, amit mindannyian nagyon élvezünk.

És a Mester?

– Szerencsések vagyunk, mert szabadkezet kaptunk Orák Milsentől és a Zsolttól is. Ő csak az eredeti mondanivaló megőrzését várta tőlünk. Konfliktusok nélkül, sok nevetéssel követi, szerintem élvezi a munkánkat.

Tájalni indult a Baracsi Színház…

– Erről még semmit sem tudok mondani, hiszen ez egy nagyon új dolog a számunkra, Előszálláson kaptuk meg az első lehetőséget, aztán Bölcske és Mezőszentgyörgy következik. Egyelőre.

Mindig egy kihívás az új helyszín. Az itteni színpad legalább kétszerese az otthoninak, ezért aztán a berendezést és a rajta való mozgást is újra kellett tervezni, de nagy örömöt adott a nagyobb játéktér. Nagyon készülünk az újabb kihívásokra is.

A főszereplő

Fehérvári Józsefet a legtöbben, mint sikeres sport menedzsert ismertük, de bevallása szerint ebben a kihívásban is magára talált.

– Előjött a gyermekkori énem. Nem voltak ilyen álmaim, de most, ahogy jött ez a lehetőség, mégis megtaláltam magamat a színpadi világban. Gyermekkoromban nagyon sok színpadi produkcióban szerepeltem. Jókedvem lett tőle, felszabadultan tudom hozni a szerepemet. Egy jó darabot, egy jó társasággal adunk elő, mi más lehet a hangulatom tőle?!

Semmit sem váltottam, az eddig is huszonnégy órát kitöltő elfoglaltságaim mellé még jött ez a feladat, így aztán majdnem ugyanannyit bele kell passzíroznom, hogy ezt a feladatot is eltudjam végezni!