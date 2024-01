Hogy mitől volt akkor ez egy hazai premier? Nos, ha alaposabban beleolvasunk a színlapba, már gyorsan megérthető a kijelentés, ugyanis az előadást színpadra alkalmazta és rendezte Őze Áron, a Bartók igazgatója, a két énekes szerepet Auksz Éva és Holecskó Orsolya viszi a vállán, de még az előadás asszisztensét, Palkó Pankát is innen importálták a nyáron Zsámbékra. Hogy teljes legyen a produkció, Bori Tamás zenei álomképét a The Sharonz zenekar (Kovács Olivér - dob, Almási Bálint - szólógitár-ének, Tasnádi László - basszusgitár, Gyulai Sámuel - zongora) játssza el élőben, mi több, a muzsikusok még prózai feladatokat is magukra vállaltak.

Lackfi János a Milyenek a magyarok? című szórakoztató, szatirikus és önirónikus prózakötetét már több, mint tíz esztendeje megírta honderűtől fűtve, és éppen 2023-ban adták ki újra nemzeti (szép vagy kevéssé szép) vonásainkkal szeretettel csúfolódó, magunkat mélyebb megismerésre és szembenézésre invitáló, megértésre és elfogadásra tanító írását. Abban az évben, amikor Őze Áron éppen kezelésbe vette, hogy színpadi formára igazítsa, mégpedig szórakoztató színpadi formára, amikor zenés kísérettel felszabadultan kacaghatunk saját furcsa, egyedi mivoltunkról, miközben azért kicsit a büszke nemzeti kebel is dagadhat. Szerencsés találkozás volt ez, Őze jól eltalálta Lackfi sajátos humorának rezgését, és a két színésznő is fürödhet a szórakoztatás kacaj és tapstengerében.