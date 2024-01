Gyerekkorom egy gyakori közhelye fordult meg a fejemben a vetítés után: A pénz nem boldogít, de kényelmesebb egy Mercédeszben sírni, mint egy Trabantban. Ugyan Andraschek László és felesége, Anikó egy luxus BMW-vel, sofőrrel furikázik a képkockákon, de legkevésbé a boldogság az, ami sugárzik róluk. Valahogy egész idő alatt az járt a fejemben, hogy ha ilyen helyzetekbe keverednék, én menekülőre fognám, ennyi szomorúságot, kontrollálatlan indulatot, magányt és kitettséget nem biztos, hogy el tudnék viselni. Nekik ez jutott osztályrészül, holott elsőre úgy tűnt, ennél jobb helyre nem is kerülhette volna a nyeremény. Amikor a férfi megtudta, hogy övék a nyertes szelvény, és ezzel a 638 millióü forint, akkor kicsit meg is tréfálta a feleségét, ugyanis azzal állított haza, hogy soha többet nem hajlandó könyörögni a méltányossági alapon járó a közgyógyellátásért. Ezt megfejelve a kétségbeesésbe kergette feleségét, ugyanis kijelentette, hogy dolgozni sem hajlandó. Az ő életüket tekintve ez két nagyon erős kijelentés, ugyanis már megjárták a hajléktalanságot is, László egy ponton öngyilkosságot követett el, gyógyszerekre ivott, és napokig nem volt magánál. Ennek eredményeként amputálni kellett elfagyott lábfejét. Feleségének állami gondozás, nevelőszülők, majd cukor- és pánikbetegség jutott a sorstól. Ennél jobban nem találhatta volna meg helyét az égből hulló pénz.

Fotó: Laczkó Izabella

Kálmán Mátyás filmjében mégis csak nagyítóval keresve lehet boldog, felhőtlen pillanatokat találni. Anikó eltökélt, elhatározza, hogy soha többé nem lesz szegény, ezért gondos gazdája akar lenni a vagyonnak, ingatlanokat, nyaralót vásárol, alkoholmentes, fehér (Albaca nevű) kávézót nyit, folyamatosan ezek menedzselésével van elfoglalva, kicsit talán ki is fordítja magából ez a helyzet. Lászlót ezek kevésbé érdeklik, ő a semmittevés felé hajlik inkább, és egyre feleslegesebbnek érzi magát, ami miatt ismét az alkoholhoz folyamodik fájdalomcsillapításul, aminek a vége elvonó lesz. A folyamatos, állandó feszültség szinte tapintható a filmben. Ám ez az állapot sem örökkévaló, alig tíz év kellett, hogy elfogyjon az álomnyeremény, és sors visszaküldje a startvonalhoz a játékosokat. BMW-ben síró főhőst ugyan nem látunk, de a saját medencéjében maga elé révedő, elkeseredett nyertest annál inkább. Ha ilyen a gazdagság, akkor a Szerencsejáték Zrt. bezárhatja a boltot, mert erre senki nem vágyakozik.