Az előadás végén a rendezőt kérdeztük, mit lehet tudni a társulatról, mi alapján dolgoznak fel műveket és még sok másra voltunk kíváncsiak.

Ördögné Ruszthi Anna rendezésében ismét bizonyított a csapat

Fotó: Horváth László

– Éppen januárban múlt kilenc éves a társulat. Teljesen amatőr a csapat. Tehát nincsenek színházi szakemberek. Amit csinálunk, az a mi fejünkből pattan ki. Mi készítjük a díszleteket, a jelmezeket. Van köztünk pedagógus, fodrász, villanyszerelő, informatikus. Tehát mindenféle szakmájú emberek alkotják a társaságot.

Fennállás óta milyen darabokat játszottak?

– Nagyon különböző darabok szerepeltek az eddigi repertoárban. Shakespeare Szentivánéji álom című művétől Dürrenmatt „A fizikusok” darabon át, Agatha Christie krimiig, vagy Hunyadi Sándor és most Molnár Ferenc művét állítottuk színpadra. Szívesen dolgozzuk fel a külföldi és hazai írók munkáit, annak részleteit egyaránt.

A mostani darab?

– Molnár Ferenc Harmónia című műve 1932-ben íródott és abban az időben játszódik. Először az eredeti környezetet próbáltuk, de nem illet a csapathoz. Viszont olyan mondanivalója volt, a mai korban is megállja a helyét. Ekkor jött a gondolat, hogy ez a képmutatás még inkább megjelenik az internetnek és a médiának köszönhetően.

Mi alapján válogattok?

– Nagy vonalakban mindig megbeszéljük. Általában váltogatjuk, egyszer hazait, máskor külföldit. Ezután már csak azt kell kideríteni, mihez lenne kedve a csapatnak. Mi érdekli őket, ami mindenkit foglalkoztat. Ez a döntés is így született. Szerencsére rendkívül rugalmasak a társak még akkor is, amikor nagyon átírom a darabot. Tehát ez egy igazán közös választás.

Támogatással miként áll a társulat?

– A Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtártól kapunk támogatás. Ebből minden évben a jelmezekhez, díszletekhez szükséges dolgokat meg tudjuk vásárolni. Illetve másolhatunk a szövegkönyvhöz és a termet is ingyen használhatjuk. Természetesen a tagok is hozzájárulnak, hiszen ez mindenkinek szerelem. Heti egyszer két órát próbálunk, amit nagyon várunk.

Fantasztikus humor és mozgalmas előadás jellemezte a darabot

Fotó: Horváth László

Tervek, következő helyszín?

– Egy litván darabot találtam, amibe szintén alaposan bele fogunk nyúlni. Nincs még készen a szövegkönyv. Ez egy kicsit komolyabb, talán elgondolkodtatóbb lesz. Igyekszünk azért könnyebbé, fogyaszthatóbbá, szórakoztatóbbá tenni. Bölcskére mindenképpen szeretnénk eljutni és Mezőfalvára is, de ez még szervezés alatt áll. Van egy párhuzamosan futó darabunk a „Krimi vacsora”. Ezt nemrégen kezdtük el és a rácalmási Jankovics Kúriában zajlik. Ide be lehet fizetni. A nézők kapnak egy vacsorát is. Mi ott beöltözve vagyunk, mint szereplők és történik egy gyilkosság az este folyamán. Ezt kell majd kinyomozni együtt a színészekkel. A folytatáson is dolgozunk. Az első történet szeretnénk most lezárni.

Mitől működik ilyen nagyszerűen a csapat?

– Mert iszonyúan lelkes mindenki. Annyira nem a pénzről, a haszonról szól, hanem nekünk tényleg az a jutalom, ha játszhatunk, megmutathatjuk magunkat. Nem szeretnénk nagyobbak lenni. Ezt élvezzük. Ez belefér mindenkinek az idejébe, energiájába. Állandóan van új kihívás. Kitalálunk új dolgokat. Szoktunk kisebb műsorokat is csinálni. Például Rácalmáson a költészet napjára, vagy az adventi időszakra. Egy évben egy nagyobb darabot rakunk össze, amivel a környező településeket járjuk – hallottuk a társulat ismertetésben Ördögné Ruszthi Annától.

A társulat tagjai: Kupsza János Csavargoo, Katona Beáta, Tóth Krisztina, Osvai Zoltán, Kaziné Madarász Judit, Pável István Zsolt, és Ördögné Ruszthi Anna

Fotó: Horváth László

A nagyvenyimi előadás vastapssal ért véget, ami nem véletlen, hiszen végig lendületes, jó humorral megspékelt színészi alakításokat láthattunk. Egy percig sem engedték el a közönség figyelmét, amire sokszor volt bizonyíték a fel-felhangzó nevetés. Molnár Ferenc története egy meghitt, harmonikus családban játszódik, ahol elvileg minden rendben van. Éppen a férjet készülnek ünnepelni az általa alapított dalárdával, de hamar kiderül, hogy az idilli családi hangulat inkább diszharmónia. A végére azért minden a helyére kerül, azaz az igazi csattanó csak az utolsó mondatban hangzik el. Ezt viszont itt most nem áruljuk el. Nézzék meg önök is! Érdemes!