– Először is minden szépet és jót kívánok, váljon valóra minden álma az olvasóknak 2024-ben is! – kezdte frappánsan és feltöltődve a még szabin lévő előszállási kultúrfelelős, aki már rögtön az első héten érdekes programokkal jelentkezik:

– Nyitásként rögtön két programot is kínálunk az érdeklődőknek. Január 10-én, szerdán, Horváth Zsolt (Orak Milsen) lesz ismét a könyvtár vendége, aki Távoli tájakon című novellás kötetét mutatja majd be Ujvári Csilla a könyv lektora segítségével. 17 órakor kezdődik majd a rendezvény. Aztán pénteken, január 12-én a baracsi színjátszó kör előadásában láthatjuk ennek a novellás kötetnek az egyik novelláját Tanítóra címmel. A játékmester szintén Ujvári Csilla lesz. Ami nagyon fontos, hogy az előadás ingyenes lesz, de regisztrációhoz kötött. Nálam lehet jelentkezni, illetve a konyvtá[email protected] e-mail címen. Emellett fontos megjegyezni, hogy lehet majd támogatni a tehetséges csapatot adománnyal. Kétszer 45 perces lesz az előadás és 17.30-kor kezdődik majd – mondta Tábi­né Nyúl Gabriella, majd a továbbiakkal kapcsolatban hozzátette: – Visszatérnek a versbarátok is, szinte minden hónapban egy-egy téma köré fonva a verseket; valamint van a versbarát körnek egy tagja, aki egy kötetben jelentette meg a verseit most decemberben. Neki is lesz majd egy önálló estje, ahol a verseiből fogunk szemezgetni. De hogy ki az, az egyelőre legyen meglepetés! – fűzte hozzá.