Az évad hatodik Zenélő cukrászda rendezvénye a szokásoknak megfelelően a sorozat szellemi atyjának, Szmodics Lászlónak felvezető mondókájával indult, amelyben dióhéjban – rendszerint humorosan – igyekszik átadni azt, amit az adott időszakról illendő tudni. Mint például most – többek között – azt is, hogy Boldizsár napjával kezdetét vette a farsang időszaka. Ráhangolónak ezúttal is Lackfi János verset választott, most a Csűrdöngölőt, amelynek egyik versszaka így szól:

A zenének lelke van, A többi meg tévhit, Puszta rezgő levegőből Egy világot épít.

„Lelkük rajta” – ezzel a riposzttal konferálta fel a zenekart, akik a szokásosnál szűkebb formációban léptek fel – Rajnai Gábor (gitár), Rajnai István (ének) és Szabó József (gitár) –, ugyanis a szűk hely miatt a dobos és a basszusgitáros már nem fért volna el a cukrászdában. A részvételi rekordot döntögető esten a 60-as, hetvenes évek korszakát, hangulatát és slágereit idézték meg, amiket az időszakot személyesen is megélő közönség nagy lelkesedéssel fogadott, együtt énekelte velük, hogy Ő még csak most tizennégy, Mielőtt végleg elmegyek, vagy hogy Ő a Csókkirály. A sorozat két hét múlva folytatódik, akkor Sütő Balázs fuvolista növendékei lépnek majd fel.