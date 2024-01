A 2023-as év a rezsiválságról szólt, gazdaságilag az egyik legnehezebben átvészelhető esztendő volt ez számunkra

– látott neki az évértékelőnek Kováts Rózsa, aki immár kilencedik évét kezdte meg az MMK élén. A fűtés nélkül átvészelt tél után az élet áprilistól indult be az intézményben, méghozzá hatalmas lendülettel. Az MMK-ban ugyanis 619 saját rendezvényt, 3268 klubfoglalkozást tartottak meg, a 87 kisközösségük pedig összesen 6634 alkalommal fordult meg az intézményben, ennek eredményeként a tavalyi évben 217 000 látogatót fogadott a kulturális intézmény.

Változatos programok, színes közösségi élet

Az intézményvezető kiemelte, nagy öröm, hogy táncos foglalkozásaikat 3 csoporttal tudták bővíteni, valamint, hogy végre meg tudták tartani a László Géza emlékére szervezett Királysakk kupát. Emellett megrendezték a VI. Országos Népdalkörök Találkozóját és a két éve esedékes Falusi Kati emlékversenyt is a Rummikub-ban, amire 98 versenyző érkezett az ország minden pontjáról. A XXV. Országos Éremgyűjtő Találkozónak is az MMK adott otthont, de hatalmas sikere volt a harmadik alkalommal megrendezett Képregényfesztiválnak is. Táncház foglalkozásaik helyett tavaly a főtéren népszerű villámcsődületeket tartottak a Vasas Táncegyüttessel, továbbá hatalmas sikere volt a felnőtteknek szóló vetélkedősorozatoknak és a szabadulójátékoknak is.

Országos Rummikub Bajnokság az MMK-ban

Fotó: Laczkó Izabella

A felsorolást az MMK igazgatója saját büszkeségükkel, a Népmeseponttal folytatta, amit egy év alatt több mint 10 ezren látogattak. Kiemelte, májusban megszűnő pályázati támogatásukat követően is szükség lenne a segítségre, hogy a Népmesepont tovább működhessen és így folytatni tudják kulturális óráikat, születésnapi rendezvényeiket. Az MMK-ban koncertekből, zenés rendezvényekből is rengeteg volt: Farkas Erik háromszor lépett színpadra és Liszkai Öcsi is számos alkalommal megfordult az intézményben. Az Almasi Music zenekar koncertjén szintén sokan voltak, Inna Kolisnychenko zongora-előadására pedig hatalmas büszkeséggel tekintett vissza az intézményvezető.

Kolesznyicsenko Inna zongoraművész

Fotó: Laczkó Izabella

A tavalyi programok listája ezzel még nem ért véget, hiszen az MMK helyszínül szolgált számos kiállításnak (8 képzőművészeti, 1 állandó, 1 népművészeti és 1 fotókiállítás), 3 könyvbemutatónak, 5 gyerekkoncertnek, családi programoknak, telt házas workshopoknak, ismeretterjesztő előadásoknak, megannyi tábornak, és rendszeresen tartottak az intézményben véradásokat is, amik során az intézmény dolgozói mindig apró ajándékokkal kedveskedtek az önkéntes donoroknak. Nem maradtak ki a városi rendezvényekből sem: ott voltak a Parázs-Varázson, a Kalandpark Fesztiválon és a Dunaújváos díszpolgára cím átadóján is.

A Vasas Táncegyüttessel kapcsolatban az igazgató a következő gondolatot osztotta meg lapunkkal: „Mivel az együttes új vezetést kapott, így az egy teljes átalakuláson megy át. Az előző vezetés természetesen továbbra is segít minket, azonban már csak távolról. Bár tavaly rengeteg helyen léptünk fel és számos rendezvényre hívtak minket, úgy érzem, ebben az évben újraépítkezünk majd, így pedig sínre kerül a társulat”.

Jó kapcsolatok, elhivatott, összetartó csapat

Egyik legnagyobb szívfájdalmam, hogy a pandémia előtt elindított szabadtéri színházi estjeinket nem tudtuk tovább folytatni

– folytatta a 2023-as év értékelését Kováts Rózsa. Mint mondta, tavalyelőtt még egy előadást meg tudtak tartani, az előző évben azonban ezt már nem tudták kigazdálkodni azt a költségvetésből, és hasonló okból kifolyólag maradt el a Pünkösdi Rózsa

Gyermek Néptánctalálkozó is. Néhány kisebb színdarabot azonban meg tudtak tartani, a gyerekek számára ugyanis bábszínházzal kedveskedtek, pályázati úton pedig nemrég a Pécsi Művészeti Gimnázium dráma tagozatos (dunaújvárosi kötődésű) diákjai adták elő Háy János Zsengék című darabját.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Az igazgató örömmel mesélt a médiával ápolt jó kapcsolatáról, valamint a Jószef Attila Könyvtárral és az Intercisa Múzeummal történt eredményes közreműködéseikről is. Mint mondta, a legtöbbet azonban kollégáinak köszönheti, akik az MMK mozgatórugójaként, elhivatottságukkal és szakértelmükkel hozzájárultak az intézmény gördülékeny működéséhez.

Ünneplés a jubileum jegyében

A tavalyi év összefoglalása után az igazgató a jövőbeli tervekről is szót ejtett. Elmondása szerint 2024 rendkívül érdekesnek ígérkezik, ugyanis nem kevesebb, mint 50 éves jubileumát ünnepli az intézmény. Nemsokára elkészül az Ötven év ötven program elnevezésű rendezvénysorozat, amelyben feleleveníteni kívánják az MMK régi eseményeit, valamint dunaújvárosi kötődésű művészek is érkeznek majd. A jubileum keretében megfordul majd az MMK-ban Szekeres x Barbaró, Danics Dóra, Bach Szilvia, valamint jelenleg is tárgyalás folyik Csernus doktorral és Pál Feri atyával is.

Természetesen ebben az évben is folytatódnak a játékos vetélkedők, újraindulnak a táncházsorozatok és a várossal is igyekszünk együtt mozogni. Úgy gondolom tehát, hogy egy nagyon színes programot tudunk összeállítani a 2024-es évre – jegyezte meg Kováts Rózsa, majd hozzátette, reméli, hogy az idei esztendő a kultúra éve lesz, és így a kulturális intézmények újra régi fényükben ragyoghatnak majd.