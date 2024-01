Amorphis

Aligha van olyan metalfan, akinek a finn Amorphis neve ne csengene ismerősen. Az eredetileg death metalt játszó csapat mára Finnország egyik legszerethetőbb zenei exportja lett, annak köszönhetően, hogy a dallamos death metalt úgy vegyítik a progresszív és folk témákkal, ahogy senki más. Hatványozottan igaz ez, mióta Jens Bogren svéd producerrel dolgoznak – a legutóbbi albumaik gyakorlatilag nemcsak hibátlanok, de részletgazdagabbak mint valaha. A Kalevalából, költészetből, északi és keleti dallamvilágból is építkező csapat már visszajáró vendég Magyarországra, koncertjeikre a változatos, átszellemülős setlist és általában a kristálytiszta, tökéletes megszólalás a jellemző. A 2024-es jubileumi Rockmaratonra egy nagyon ütős válogatással készülnek a legutóbbi, 2022-es Halo című lemezük slágereiből, de bizonyára terítékre kerülnek majd a közönségkedvenc “House of Sleep”, és az őstétel “Black Winter Day” dalok is.

Marduk

A Marduk a svéd black metal színtér egyik kiemelkedő zenekara, melyet 1990-ben alapított a gitáros Morgan Hakansson. A banda nevét a babiloni mitológiában szereplő háborús istenről kapta, és a csapat azóta is brutalitásával és a zenéjük sötét atmoszférájával hívja fel magára a figyelmet. Az évtizedek során a Marduk-ot az extrém zenekarok elitjébe emelték a kegyetlen blast beat-ek és az időnként provokatív szövegek. Természetesen folyamatos fejlődés is megfigyelhető, gondoljunk csak a kezdeti klasszikus black metal tematikát felváltó, háború uralta zenei világra. A Marduk hű maradt gyökereihez, és zenéjükben továbbra is a halál nyers, hideg érintését érezhetjük, mely hangulatot a legutóbbi, tavalyi Memento Mori albumon is tetten érhetünk. Az extrém black metal kedvelői egy felejthetetlen éjszakára készülhetnek a sötétség birodalmában!

UADA

Az Uada magával ragadó atmoszférájával és kifinomult stílusával emelkedik ki a műfajban alkotó zenekarok közül. A portlandi székhelyű csapat a sötét hangzások művészi keverékével teremt meg – egy olyan egyedi univerzumot, melyben a hallgatók visszavonhatatlanul elvesznek. A zenekar nem csupán a zenei kiválóságáról ismert, hanem fellépésével is lenyűgözi a rajongókat. Az Uada statikus, csak fehér fénnyel megvilágított előadásai magával ragadják a közönséget: a zene mindent elsöprő dinamikája és a látvány közötti éles kontraszt csillapíthatatlan feszültséget teremt, így minden koncertjük felejthetetlen élményt nyújt a black metal szerelmeseinek. Szereted esetleg a Mgła vagy a Groza zenéjét? Akkor a Rockmaratonon a helyed, hiszen az Uada elragadó módon ötvözi a hagyományos black metal elemeket a melankolikus hangulattal, olyan hangzásvilágot teremtve, melyben a szenvedély és a misztikum kéz a kézben jár.

Beast In Black

Az idén 9 éves, nemzetközi power metal csapat is tiszteletét teszi a Szalki-szigeten 2024-ben. Az Anton Kabanen alapította banda gyakorlatilag a Battle Beast utódzenekara, azonban a drámai szétválást óriási siker követte, hiszen a Beast in Black népszerűbb, mint valaha! Erről tanúskodik a hétvégi teltházas BARBA NEGRA Red Stage bulijuk is, amin egy gombostűt sem lehetett leejteni. Aki lemaradt-kimaradt, most pótolhat, aki pedig csak simán nem tud betelni Yannis Papadopoulos énekes fantasztikus hangjával, az duplázhat a jubileumi Rockmaratonon! És hogy vajon mi vár a publikumra? Időkapszula a nyolcvanas évek zenéjébe, egyedülálló színpadi jelenléttel és kisugárzással rendelkező zenészek, igazi rocksztár-aura, a legfülbemászóbb dallamok, ugrálásra késztető dalok, és persze Molnár Máté basszusgitáron!