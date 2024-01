A műsor gerincét ez a ritka hangszer párosítás, a szaxofon és az orgona kamaramuzsikája alkotja. Templomi koncertről lévén szó, természetesen a barokk szerzők, Corelli, Haendel és Bach műveinek átiratai hallhatók majd, de emellett megszólal két 20. századi francia szerző, Guy de Lioncourt és André Lamproye egy-egy ciklusa is, amit eredetileg is erre a két hangszerre írt a szerző. A 20. század derekán alkotó Lioncourt három téltelében jól ismert gregorián témákat dolgoz fel, míg André Lamproye 1988-ban írt hosszabb, rendkívül színgazdag, változatos sorozatában Szent Hadelinnek, a 7. században Belgium területén tevékenykedő szerzetesnek és hittérítőnek állít emléket. A szervezők tudomása szerint ezek a művek Magyarországon még nem hangzottak el, tehát magyarországi ősbemutatóról is beszélhetünk. A kamaradarabok mellet szóló kompozíciók is elhangzanak majd a hangversenyen.

Fotó: Monoki Attila

Szepesi Bence klarinét és szaxofonművész. Már 1992 óta tagja a Budafoki Dohnányi Zenekarnak. Mindezek mellett tanít, sokat szólózik és zsűrizik is. A zene minden formában kitölti a napjait: több intézményben közép- és felsőfokon is tanít, ezek közül kiemelkedik a Miskolci Egyetem, ahol nyolc éve tanít klasszikus szaxofont. Alapítója és művészeti vezetője egy világhírű, 23 éves együttesnek, a Budapest Szaxofon Kvartettnek – a Dohnányi Zenekar mellett erre a legbüszkébb. Rendszeresen zenél az Operaház zenekarában, amit nagyon szeret. Mindemellett a Nemzetközi Klarinétszövetség magyarországi elnöke, valamint két évvel ezelőtt megválasztották a Magyar Klarinét és Szaxofon Társaság elnökének is. Több mint tíz éve zsűrizik hazai és nemzetközi versenyeken, több mint tíz országban tarthatott már klarinét és szaxofon mesterkurzusokat, olyan neves egyetemeken, mint például a „Manhattan School of Music, New York”, a „Los Angeles State University”, a „Conservatory of Ljubljana, Szlovénia”, a „Conservatorio Nicolini, Piacenza, Italy” stb. Több külföldi zenekarral is szólózhatott, mint például: „Russian State Wind Orchestra”, „St.Petersburg State Capella Symphony Orchestra, Oroszország”, „Intercamerata Orchestra, Lengyelország”, „Arnhem Wind Symphony, Hollandia”, vagy éppen a Dohnányi Zenekar.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Dr. Finta Gergely egyházzenész, orgonaművész, az Evangélikus, Hittudományi Egyetem egyházzenei tanszékének vezetője, a Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakgimnázium orgonatanára, a Deák téri evangélikus templom orgonistája. Orgonatanulmányait Trajtler Gábor, majd Baróti István irányításával kezdte. A Liszt Ferenc Zeneakadémián Gergely Ferenc volt a professzora. 1993-ban szerzett kitüntetéses orgonaművész-tanári oklevelet. 1996-ban a Dobszay László vezetésével újraindított egyházzenei szakot is elvégezte. Németországban Uwe Karsten Groß vezetésével ösztöndíjas tanulmányokat folytatott a Herfordi Evangélikus Egyházzenei Főiskolán. Számos mesterkurzuson vett részt itthon és külföldön. A Zeneakadémia egyházzenei mesterképzésének keretében David Titterington (Royal Academy of Music - London) orgona-osztályában végzett posztgraduális tanulmányokat. 2003-ban egyházzenéből művészeti doktori (DLA) fokozatot szerzett summa cum laude minősítéssel. Az 1993-ban Budapesten megrendezett Nemzetközi Liszt Ferenc Orgonaverseny döntőjében elismerő oklevelet kapott. Rendszeresen koncertezik itthon és külföldön. Több rádió- és televízió-felvétel, valamint négy CD felvétel készült közreműködésével. 2001-ben tervei szerint épült fel a békásmegyeri evangélikus templom orgonája.

1994 óta tanít a Weiner Leó Zeneiskolában és az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, melynek egyházzenei tanszékét 2001 óta vezeti. Több mint húsz évig volt a Budapest zuglói evangélikus gyülekezet kántora. 2009 októberétől a Deák téri evangélikus templom orgonistája, a Deák téri Orgonazenés Áhítat sorozat művészeti vezetője.Kutatási területe: egyházzene, orgonairodalom, liturgikus éneklés. Egyházzenei és oktató tevékenysége mellett rendszeresen koncertezik hazánkban és külföldön, többek között neves történeti orgonákon. Az ő ötlete nyomán és az ő kezei alatt szólat meg először az evangélikus templom Fellbachból érkezett grandiózus hangversenyorgonája Dunaújvárosban egy remek, főként Bach-műveket felvonultató hangverseny keretében 2022 nyarán, amelynek megszerzésében is elévülhetetlen érdemei vannak.