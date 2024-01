A Wolf Hoffmann vezette zenekar tavaly jelentette be, hogy befejezték az idén megjelenő 17. stúdió albumuk felvételeit, így joggal várhatjuk majd, hogy az örök klasszikus Balls to the Wall vagy Teutonic Terror mellett, új számokat is bemutatnak majd nekünk élőben. A banda egyik különlegessége, hogy a zenekarvezető – szólógitáros Wolf mellett, két nagyszerű gitárossal kiegészülve lépnek fel. Az idei koncerteken Joel Hoekstra a Whitesnake tagja ugrik be Phil Shouse helyett, így élőben három gitáron megszólaló masszív riffekkel hengerlik le a közönség sorait, amit idén nyáron a 30. jubileumi Rockmaratonon mi is átélhetünk.”