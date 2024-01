Orak Milsen, avagy dr. Horváth Zsolt a könyvbemutatón, Előszálláson

Fotó: Balogh Tamás

– Jegyzőként, a közigazgatásban jogászként dolgozok, de az élet nagyon sok területe érdekel. Közülük nagyon sok mindent kipróbálok, de csak azokat tartom meg, amiket az életem végéig szeretnék űzni. Ilyen a könyvírás.

A férfi írókhoz illő, nagy barna asztal, az öreg whiskey és méregdrága szivarok árnyékában dolgozol?

– Ezek nélkül dolgozok, mert ilyen szempontból nem tartom magamat igazi művésznek. Alkotni imádok, például a hobbi asztalosműhelyemben is, de a könyvírásban föltétlenül.

Sikeres könyvei: a „Távoli tájakon” ami egy novella gyűjtemény, és a „Fák őrzője I. Az üveggömb útja” után a színpad világa felé fordult…

– Már a könyvírást is nagyon megszerettem, de ez egy újabb nagy kaland, aminek imádom minden mozzanatát. Nagy örömömre Ujvári Csilla mesélte nekem, hogy nagyon szeretne feléleszteni egy színjátszó kört feléleszteni Baracson. Fölajánlottam neki, hogy az egyik novellámból írok egy színdarabot, amit színre vihet, és a tervünk megvalósult.

Most már Világgá megy” a színjátszó körötök!

– Én ennek nagyon örülök és segítettem is nekik, hogy új játszási helyeket találjanak maguknak. A könyvírás kapcsán megismerkedtem a más településeken élő színjátszókkal is és az egyéb kapcsolataimmal is szerencsésen találtunk új színpadokat. Nagyon remélem, hogy ezzel a tevékenységükkel is a kultúra iránti szeretetet tudjuk növelni másokban.

Ez egy vidám hangulatú színdarab, ami az ifjúkori makacsságról szól, de egy másik műfajjal a fantasy-val is foglalkozol.

– Mindjárt az elején elmondom, hogy a „Fák őrzője I. Az üveggömb útja” ez egyfajta meseregény, de nem gyermekeknek szól, bár ők is elolvashatják. A sorok mögé nézve kitűnik, hogy nagyon nagy mondanivalóval bír.

Orak Milsen (dr. Horváth Zsolt) és Ujvári Csilla a könyvbemutatón

Fotó: Balogh Tamás

Az irodalmi művek írásával át lehet lépni bizonyos határokat...

– Ezzel a dologgal emberileg nincs semmi gondom, de őszintén szólva, bár már jó úton haladok a kinyílás felé, egy kicsit szégyenlősen írok. Azt szeretném, hogy az olvasó is átvehesse azokat a jó érzéseket, amik engem az írásközben elérnek, mert akkor neki is hasonló élményben lesz részük.

Az irodalom szükségességének a hitével alkotsz?

– Azt nem gondolom, hogy az összes fiatalt és az idősebbeket is befogom csábítani a könyvtárba, de ha a hatásomra néhánnyal többen érkeznek, akkor annak már nagyon örülök. Remélem, hogy a pályatársaimmal már egy nagyobb „tömeget” is megtudunk mozgatni. Szeretném, ha visszatudnánk csalogatni a gyermekeket kultúrába, mert ez nem csak a könyvtárról szól. Ez a fő célom.

A szülőket is meg kell nyerned hozzá!

– Ez így van, de úgy látom, hogy ők ma már annyira önállóak, hogy megengedhetik maguknak a kulturális utazást. Éppen ezért született a Fantasy. Valószínűleg nem fog engedélyt kérni rá, de ha a szülő belenéz, hogy „te meg mit olvastál” akkor rájön, hogy ezt nyugodtam megteheti, sőt ő is végig veheti az alkotást.

Privát világszabadalom: a telefonos novella = telovella

– Itt nem a novellát találtam én föl, hiszen ott vannak az Örkény Egyperces novellák, csupán ezt a technikai alkalmazását. A mögötte lévő tartalom pedig nagyon rövid, csattanós és elgondolkodtató történeteket rejt. A terjedelme miatt ezt még az is könnyen elolvassa, aki egyébként nem szívesen fog a kezébe könyvet. Természetesen nyomtatott verzióba is szeretném őket is megjelentetni.