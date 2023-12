Kivételes nap volt a pénteki mindazon alkotók számára, kik részt vettek a Berg Judit meséjéből készült családi musical, a Rumini Tükör-szigeten bemutatóján pénteken este a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza nagytermében és az előadást követő ünnepi eseményen.

Fotó: Balla Tibor

Az egyik oka ennek az, hogy a sikerkönyv, a Firkin együttes és a Bartók társulatának fúziója kivételesen jól sikerült. Berg Judit közösségi oldalán a következőképpen referált: „Igazi csoda született a dunaújvárosi Bartók Kamaraszínházban. Egy olyan zenés darab, amit gyerekek és felnőttek egyaránt szeretni fognak! Nem gondoltam, hogy a Rumini Tükör-szigeten egyszer családi musical formában kerül majd színpadra, pláne, hogy kifejezetten nem kedvelem ezt a műfajt. De a Firkin zenekar zenéje meggyőzött, hogy igenis működik, méghozzá nagyon jól, az ír-kelta punkzene életre kelti a matrózdalok és kikötők hangulatát, és remek bulizene, miközben a lírai dalok andalítóan szépen szólnak fuvolára, hegedűre, gitárra hangolva. De a zenészeken túl is minden alkotó hozzátette a maga kis személyes varázsajándékát. A Laboda Kornél által írt színpadi szöveg vicces és nagyon okos: rettentő ügyesen zanzásítja ezt a hosszú és bonyolult történetet. Árva Nóra díszlete hét nyelven beszél, ráadásul az összes helyszín megjelenítésére alkalmas: hajó, sziget, palota vagy éppen vulkán is tud lenni egyszerre. Szuper a látvány, a koreográfia, a jelmezek és kellékek. Garajszki Margit rendezése a legkisebb részletre is kiterjed, sodró, lendületes és vicces az előadás, ülnek a poénok, és minden színészt helyzetbe hoz, mindenki megvillanthatja a saját karakterében a tudását. Holecskó Orsolya és Vrabecz Botond Sajtos Rozi-Rumini párosa pedig – komolyan mondom – tökéletes. Éppen olyanok, amilyennek a könyv írása közben képzeltem őket. Nem sorolom fel egyenként a színészeket... ...de mindenki odatette magát, hogy a Szélkirálynő legénysége és Tükör-sziget lakói a lehető leghitelesebben elevenedjenek meg. Menjetek és nézzétek meg az előadást Dunaújvárosban, érdemes autóba ülni, nagy élmény lesz az egész családnak!”

Fotó: Balla Tibor

A másik különlegessége ennek a napnak az volt, hogy a premieren olyan gyerekek is részt vehettek, akik rajonganak Berg Judit munkásságáért. Ilyen például Györök Zente, akiért 2019-ben egy ország drukkolt, hogy összegyűljön betegsége, az SMA (gerincvelő-eredetű izomsorvadás, azaz spinális muszkuláris atrófia) gyógyítására az elérhetetlennek tűnő 700 millió forint. A Pécs mellett élő Zente édesanyja érdeklődött a színházban, hogy kerekesszékkel is látogatható-e az előadás, Őze Áron igazgató pedig meghívta a családot a premierre, ahol nem csak az előadást nézhette meg, de találkozhatott az íróval is és koccinthatott a szereplőkkel is a bemutató utáni fogadáson. Természetesen gyerekpezsgővel.