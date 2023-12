Almási Endre neve néhány évtizeddel ezelőtt igencsak ismert volt a város zenei életében. A kilencvenes években például a JKE (Almási Endre- gitár, Torma Gábor - dob, Varga Laca - basszusgitár, Birkás Geri - ének) együttessel egy, a korszakot jócskán megelőző zenei világgal álltak elő. Azután még több jelentős magyar zenekarban (Frenk, Stereomilk, Szekeres András, Hiperkarma) feltűnt a neve, de 2013-ban úgy tűnt teljesen visszavonult a nyilvánosságtól és a zenekarosditól, csak a saját örömére zenélt. De a kíváncsisága nem hagyta nyugodni, néhány demóját feltöltötte meghatározó külföldi zenei oldalakra, és igencsak pozitív visszajelzéseket kapott. Ebből hamar elhatározás lett, és hová is fordulhatott volna, mint régi dunaújvárosi zenésztársaihoz. Felhívta Farkas Csabát (basszusgitár) és Szekeres Istvánt (dob), akikkel már sok közös munkát tudhattak a hátuk mögött (Lolly Pop, Stereomilk), hogy volna-e kedvük, idejük bandázni vele. Volt. Énekesük viszont nem. Aztán beugrott kézenfekvő megoldás, a szintén dunaújvárosi Kelemen Angelika. Ezzel már össze is állt az Almasi Music zenekar, akikre mindenki emlékezhet, aki akár az első, akár a második Sugárúti Fesztiválra kilátogatott, ők azok, akik a Vasmű út közepén koncerteztek.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Kezd kialakulni a közönségük

Szerencsére az utóbbi időkben egyre többször feltűnnek a helyi programokban, mint ahogy most az MMK-ban is másfél órás koncertjükkel.Azt nem mondhatjuk, hogy telt ház előtt léptek fel, de üres asztal azért nem maradt a földszinti színházteremben, ami igencsak komoly visszajelzés, hiszen eléggé mostoha időjárás uralkodott aznap, és a promóció sem volt éppen elsöprő nagyságrendű. Tehát nyugodtan kijelenthető Almasinak már kezd kialakulni a közönsége, és gyorsan tegyük hozzá, méltán. Ez a péntek esti koncerten is tetten érhető volt, hiszen a muzsika maga tényleg nemzetközi színvonalú - nem véletlen a pozitív visszajelzés a magas zenei kultúrájú országokból -, a résztvevő muzsikusok pedig egytől egyig harcedzett zenészek, akiknek igényessége okán évtizedek óta pallérozódik a tudása. Meggyőződésem, hogy ha egy vakteszten bármely vájt fülű zenei ítész meghallgatná a felvételüket, vagy valamelyik hazai nagyság neve kerülne szóba, vagy valamely a nemzetközi porondon már sikereket begyűjtött formáció. Szerencsés a találkozás ebben a formációban, már talán csak egy dolog hiányzik, egy jó kapcsolatokkal rendelkező, ambiciózus menedzser ahhoz, hogy egy újabb elsöprő sikerű hazai bandával gazdagodjon a város dicsőségfala. Ehhez csak drukkolni tudunk.

Utóirat

Elhangzott három Petőfi versfeldolgozás is a koncerten. Bátran állítható, Petőfit - de talán más költőt sem - ilyen minőségben még nem dolgozta fel senki.