A műsorban mindösszesen 108 nebuló, hozzávetőleg az iskola tanulóinak fele, második osztálytól nyolcadik osztályig, valamint az Alapfokú Művészeti Iskola növendékei és egykori diákjai léptek fel. Az 5., 6., 7. osztály minden tagja részt vett a gálán. A nézőtéren a kedd délelőtti előadáson, ottjártunkkor a Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény diákjai, a Jószolgálati Otthon gondozottjai és az óvodák munkatársai ültek.

Fotó: Szloboda Imre

Összesen négy előadást tartottak, a legelsőt saját diákjaiknak tartották, amit korábban a Mindenki karácsonya néven emlegettek, és a Bartókban tartották. A szülők számára két időpontot is biztosítottak, hogy megnézhessék gyermeküket, mindkét délután pótszékeket is be kellett vetni, akkora volt az érdeklődés.

Fotó: Szloboda Imre

A műsor főszervezője Bálint Judit táncpedagógus volt, a műsorszámokat betanította: Tóth-Varga Zsuzsanna és Bostyai Emília (táncpedagógusok) Szabó-Sárai Dóra, Zsidi Éva, Buruncz Márta tanárok, Véghné Balogh Tünde, Kohán Árpádné tanítók és Fazekas Andrea ének-zene tanár.

A diákokon kívül fellépett: Kéri Viktor, a Magyar Táncművészeti Egyetem hallgatója, egykori tanítványuk, és Nagy Noémi táncpedagógus, valamint Kovács István János lelki igazgató gyermekével, Kovács Ágostonnal.

Szóládi Zoltán igazgató: „Mi ezt tudjuk nyújtani a városlakóknak, és mindannyian azt gondoljuk, ha csak egy pici örömet is tudtak a szívükbe lopni, akkor már megérte.”