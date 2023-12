„Évszázad a magasban”

A Légiközlekedési Kulturális Központ „Évszázad a magasban” című, egész estés filmje Kránitz Balázs és az Aeropark csapatának munkáját dicséri. Nyolcszázhetvenhatezer óra történetét sikerült kettő órába sűríteni. Ezt a tömörítési arányt a legjobb informatikusok is megirigyelhetnék. A szombathelyi származású Kránitz Balázst már gyerekkorában elvarázsolta a repülés. A varázslathoz elég volt egy szombathelyi sétarepülés egy L-410-es gép fedélzetén. Amikor középiskolás évei végén pályát kellett választania a mozdonyvezetés, a repülés és a média közül utóbbi lett a nyertes, ezért Balázs kommunikáció szakon végezte el egyetemet, majd húsz évig rádiózott. Életének jelentős részét töltötte a Kossuth Rádiónál, és 2015-ban került Ferihegyre a Légiközlekedési Kulturális Központhoz (LKK) túravezetőnek. Az LKK által üzemeltett repülőgépskanzen – mai nevén Aeropark – tevékenysége új értelmet nyert a Somogyi-Tóth Dániel és Kránitz Balázs által vezetett csapat munkájának köszönhetően. Az egykor csak megtűrt és lesajnált skanzen az elmúlt évek alatt Magyarország leglátogatottabb technikai kiállításává vált.

Fotó: Antal Lajos

Az Aeroparkról

Az Aeroparkban tizenhárom repülőgép mellett három helikopter, számos földi kiszolgáló eszköz, több szimulátor, büfé és egy kis shop is várja a látogatókat. A szakemberek (egykori pilóták, utaskísérők, fedélzeti mérnökök) által vezetett tematikus séták, a reptérlátogatások és több, évente visszatérő nagyrendezvény mellett a park fontos küldetése a hagyományápolás és az ismeretterjesztés. Ez utóbbi tevékenységet emelték egy korábban elképzelhetetlen szintre a LKK munkatársai. Kránitz Balázs első, a legnagyobb videómegosztó oldalon elérhető filmje 2017-ben jelent meg, melyet azóta több mint háromszáz követett. Eredetileg a legnagyobb közösségi portálra szánta filmjeit, de a nagy érdeklődés miatt legnagyobb videómegosztón tette elérhetővé. Az elmúlt évek alatt a polgári repülés minden szakterületét bemutató csatornának napjainkban már nyolcvanezernél is több követője van, és etalonná vált a szakma és a rajongók körében. A legelső, öt és fél perces film annak, az egykor a Malév Air Toursnál szolgáló Ikarusz 350-es autóbusznak a felújítását mutatta be, amelyik napjainkban a reptér-látogatások egyik nélkülözhetetlen járműve lett. A századik film „Il-86: Az első szovjet légibusz” négy éve, a kétszázadik pedig „Koncert a felhők felett: zenekari charterjárat Szkopjébe” címmel két esztendeje jelent meg. A háromszázadik film (Géprablások és nyugati járatok: 1956 Ferihegyen) egy izgalmas témát jár körül, és egy hónappal ezelőtt került fel a videómegosztó oldalra.

Túl a háromszázon

A „Évszázad a magasban” című alkotás már a háromszázegyedik a sorban. A filmben szinte minden légiközlekedési szakma képviselői megszólalnak összesen negyvenen. Vannak, aki munka közben (Széchey Márton Airbus kapitány, Bekker László ügyeletes repülésüzem vezető, Demeter Krisztina Budapest Airport AOOC munkatárs, Mokriová Orsolya és Terebessy Fanni vezető légiutas-kísérők, Gombkötő Gabriella kapitány, Eiszrich László műszaki vezérigazgató-helyettes, Valentínyi Katalin kommunikációs igazgató, Szabó István utasszolgáltatásokért felelős igazgató, Bogáts Balázs kereskedelmi vezérigazgató-helyettes, Talabos Gábor referatúra vezető) és olyanok is (Darida Tamás oktatókapitány, Hajniss Ildikó légiforgalmi irányító, Somogyi-Tóth Dániel az Aeroexpress társtulajdonosa, Zainkó Géza repüléstörténeti kutató, Hajdú Károly a Goldtimer Alapítvány alapítója, Krauth Péter kapitány, a Goldtimer alapítvány elnöke, Rohács Tamás pilóta, Zsaludek Endre repülőgép-üzemeltető, Hajdu Gergely kapitány, Mazalin Tibor fedélzeti mérnök, Somogyi-Tóth Gábor repülőtér-tervező, ügyvezető igazgató, Molnár Lajos légiforgalmi irányító, Leposa Attila kapitány, Leposa Diána oktató-kapitány, Palócz Áron oktató, Horváth Péter ügyvezető, Molnár Tibor képzési vezető, Tóth György és Tóth Gábor oktató-kapitány, Váradi József Wizzair vezérigazgató, Király Tamás Debrecen Airport ügyvezető igazgató, Herdon István cégtulajdonos, Ármai Zoltán a BASE Airlines alapítója, Frendlné Kiss Klára BASE Airlines, idős Talabos Gábor pilóta), akik egy-egy régi történetet mesélnek el közforgalmi repülésünk történetéből. 1923-ban Mátyásföldön és a Dunán kezdődött a hazai kereskedelmi repülés, mellyel Magyarország a világ első tíz olyan országa közé tartozott, ahol légitársaságok alakultak. Az Junkers F-13-astól az Airbus A330-200F-ig minden olyan repülőgéptípus bemutatkozik a filmben, amelyik valaha a magyar színekben repült. A filmbemutató színhelye, a Budaörsi Repülőtér 1937-ben kezdte meg működését, és akkor vált a Mátyásföldi Repülőtér helyett Budapest nemzetközi repülőterévé. A II. Világháborút követően 1950. április 30-ig Budaörsről indultak és oda érkeztek a belföldi és nemzetközi járatok. Egy nappal később, május 1-én vette át szerepét az újjáépített Ferihegyi Repülőtér. A filmben egy Airbus 321Neo teljes „munkanapjának” végigkísérése mellett érdekes történeteket hallhatunk légközlekedésünk múltjából és jelenéből.

Fotó: Antal Lajos

73 év, közel 300 millió utas

Az egyik legérdekesebb adatok Valentínyi Katalin, a Budapest Airport kommunikációs igazgatójának szájából hangzottak el: „Közel 300 millió utas fordult meg itt hetvenhárom év alatt, közel négymillió fel- és leszállás történt a budapesti repülőtéren… … amit az utasterminál az első évben kezelt, nem volt egészen ötvenezer utas, azt most egy nap alatt kezeljük itt a repülőtéren.” A film szerkesztői nem feledkeztek meg a vidéki repülőterekről, így hallhattunk láthattunk információkat a debreceni, a sármelléki, a nyíregyházi, a szegedi, és győr-péri, a békéscsabai és a pécs-poyányi repülőterekről is. Számomra különösen kedvesek voltak azok a képsorok, melyeken az Aeroexpress Cessna amfíbiája látható amint tesztrepülés keretében Alsóörs közelében szállt le a magyar tengerre.