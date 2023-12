Bár alapvetően koncertzongorán tudja megmutatni igazán tudását, ez az MMK-ban nem elérhető lehetőség, így mivel elektromos zongorán fog játszani, ehhez, no meg az ünnepvárás hangulatához igazította az est repertoárját. Az első blokkban négy művet fognak hallani, amelyek sorrendben a következők: Jevgenyij Doga: Szonett, Alberto Ginastera: Argentin tánc, Rogyion Konsztantyinovics Schedrin: Humoreszk és Dennis Alexander: Arioso. A következő zeneblokkban három zeneszerzőtől, öt művet választott ki, főként klasszikusok, Edvard Grieg, Jean Sibelius és Antonio Vivaldi szerzeményeiből. Az est különlegessége, hogy egy blokk erejéig fellép kislánya, Kapusi Adél, 2. zeneosztályos csellista is édesanyja kísérete mellett. Ő három zeneművel készül a koncertre.

Fotó: Laczkó Izabella

Inna igyekszik minden hangversenyének műsorában bemutatni ukrán zeneszerzők műveit is. A háború borzalmai miatt sem enyhülő honvágyától hajtva most is így lesz majd. Három ukrán szerző négy darabja szerepel a műsorban, Viktor Kosenko: Poeme-legende és Gavotte, Kalush Orchestra: Stephania (az Eurovizió 2022-es díjnyertes dala), Mikola Leontovics: Scsedrik (egy ukrán dallam, amit a világ számos részén máshogy ismernek, például Amerikában: Carol of Bells). Az esten egy tanítványa, Mess Krisztián Ferenc, 8.osztályos tanuló is fellép, ő zongorán adja elő az ABBA Happy New Year! című slágerét.

Az estet egy filmzene válogatással fejezi be, amelyben elhangzik egy keringő az Amelie életéből, egy David Newman szerzemény az Anastasia című rajzfilmből, a Somewhere In My Memory a Reszkessetek betörőkből, Hedwig témája a Harry Potter című filmből, a Let it’s snow a Drágán add az életed! című filmből, a Secret Garden motívum Tony Balandin feldolgozásában, valamint egy tangó az Egy asszony illata című filmből.

Az esten a zongoraművésznek két vendége is lesz, csellón Kurina Laura közreműködik, Füsi Gyöngyi pedig táncjátékával színesíti a műsort.