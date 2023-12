Minden esztendőben különleges élményszámba megy Rákász Gergely koncertorgonista fellépése a karácsony közeledtével. Így volt ez idén is, két teltháznyi közönség távozhatott emelkedett lélekkel az evangélikus templomból vasárnap este. Ezúttal is hozott vendéget, most Sepsiszentgyörgyről, aki méltán nyűgözte le a publikumot.

Dénes Dorottya nevét érdemes már most megjegyezni

Fotó: LI



Bármely hihetetlen is, a sármos művész már harminc esztendeje koncertezik, és már amikor a legfiatalabb koncertorgonistaként aposztrofálták, már akkor is valamilyen markáns tematika szerint állította össze fellépéseinek műsorát. Most, hogy ehhez a kerek számhoz érkezett, igyekezett az ehhez illő visszatekintést becsempészni a repertoárba. Jelesül úgy, hogy olyan mesterek tollából származó darabokat választott, akik nagy hatással voltak rá, akiktől sokat tanult vagy ezért, vagy azért. Minden szerzőtől egy darabot el is játszott, de előbb egy-egy történet elhangzott arról is, miért volt fontos számára. Vendégének, Dénes Dorottyának ismételnie is kellett.