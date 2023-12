Téli időjárás mellett is lehet állatkertbe menni?

Eper Roland és Marci, a tulajdonosok szerint ez egy teljesen tartható ötlet. - Nagyon sok országban vallják és gyakorolják is azt az elméletet, hogy rossz idő nincs, csak alkalmatlan öltözék! Éppen ezért a téli vagy éppen a hűvösebb, csapadékosabb időjárás esetén öltözzünk meleg ruhákba, lehetőleg vízállóba! Nyugodtan felejtsük el a sikeres frizuránkat, húzzunk sapkát a fejünkre (egy jó sapka egy izmos pulóvert ér!) és egy terepjáró lábbelit.

A tulajdonosok

Fotó: Balogh Tamás

Bírják a hideget

Előszálláson főképp olyan állatok élnek, amelyek fittyet hánynak az emlegetett időjárásra. Persze azért vannak közöttük „óvatos duhajok” is, mint például a bejáratnál található papagájok, akik ilyenkor a meleg kuckójukat választják. Nem is véletlenül, hiszen a származási helyükön elvannak kényeztetve a kellemes időjárástól. Hozzájuk hasonlóak a Szurikáták is, akik a napsütésnek képtelenek ellenállni, és még a csípős szélben is futnak egy gyors kört a látogatók nagy örömére. A Jégvarázs ünnepén, pedig „friss” volt a levegő és a szél sem tétlenkedett, az őrséget fönntartották, de még az is lehet, hogy az éber figyelőnek gondolt egyed, csak a napfürdő miatt állt perceken át rendületlenül.

A játszóházban

Fotó: Balogh Tamás

Akikben nem fogsz csalódni

A mérhetetlen kíváncsiságtól ( vagy a torkosságtól?) hajtott állatsimogató udvar lakóiban, akik az előbb emlegetett barátainkhoz hasonló, szünnap nélküli ügyeletet adnak.

A bölény

Fotó: Balogh Tamás

Csak pár lépés és a Nagyfőnökhöz, a Bölényékhez érkezünk

Nahát őket nehéz lenne bármilyen természeti körülményekkel is zavarba hozni! Ott jártunkkor a valami példás rafinériával, magát szügyig sárral bekenő, kisebb mozdonynagyságú nagyfiún, semmiféle panaszt sem láttunk. Fölényes magabiztossággal robogott a száraz almot talált családjához, akik ott is jól feltalálták magukat.

És mi lett a tevével?

Az érkezése után Roland esküdött, hogy Jamal, (tudni való, hogy így hívják ezt a jószágot) mínusz negyven és plusz negyven között szemrebbenés nélkül teszi a dolgát. Jól látta a jövőt, mert miközben a látogatók gondosan igazgatták az öltözéküket, őkelme szemrebbenés nélkül, derűs egykedvűséggel, hason fekve kérődzött és érdeklődve figyelte az őt is meglátogatókat.

Alkotás közben

Fotó: Balogh Tamás

Most aztán lessük meg a mesehősökkel randevúzókat!

Azt hiszem a mi kis hazánk egy igazi játszóházas nagyhatalom is. Téli időszakban, egy a gyermekekkel zsúfolásig megtelt sátorban is vígan működött ez a láthatóan megállíthatatlanul termelő, boldogságot gyártó manufaktúra. Egy nyelvet beszélnek. Ott voltak a helyi gyermekek, velük a térségünkből, Fehérvárról, Szegedről, Miskolcról és a Bükkről érkezők is. Egy rossz szó és idegölő verseny nélkül, de egymás ötleteit is feldolgozták a mézeskalács díszítő, gyöngyfűző és karkötőkészítő ifjú mesterek.

A szurikáta

Fotó: Balogh Tamás

Aztán végszóra megérkeztek a közös kedvencek!

Felnőtt méretben, profi mozgással, táncra - sikításra és egy jó kis kvízre csábítva az őket csábítókat. Ez egy emlékezetes, jókedvű, különleges adventi délelőtt volt!

Az előszállási hétvégi programok már szombaton megkezdődnek. Várja a látogatókat a Karácsonyi Manófaktúra az Előszállási Egzotikus Állatparkban, 09.00-16.00-ig. Az ügyes kezűeket szívesen látják a mézeskalács díszítésre, karácsonyfadísz és karkötő készítésre. A kicsiknek karácsonyi színezőket ajánlanak. Kellemes ajándékként egy adventi fotósarok is készült az emlék és üdvözlő üzenetek készítőinek. Remélem mindenki ismeri Olaf és Elza mesehősöket, akik ezúttal személyesen is bemutatkoznak, 11:00-től. Amennyiben elfogyna a hét eleji, akkor egy hó géppel pótolják azt. A kilátogatókat forró teával és borral is várják. A programok megtekintése az állatkerti belépőjegy megváltásához kötött.