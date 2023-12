Az ukrán származású zongoraművész annak idején, amikor Magyarországra költözött, egy bimbód­zó, komoly nemzetközi karriert szakított meg, nem csoda hát, hogy játéka versenyzongora után kiált. Éppen ezért fájdalmas egy ilyen magas minőségű előadást egyszerű villanyzongorán hallgatni, ami talán még gyakorlásra sem a legmegfelelőbb. Inna tehetsége és kifinomult játéka azonban még így is átüt a körülményeken, még így is kivételes élményben volt része annak, aki ott volt a koncerten.

Kolesznyicsenko Inna köszöntötte a közönséget

Fotó: Bosnyák László

A karácsonyváró koncert házigazdája ezúttal Kurina Laura, a Wesley-DaCapo Alapfokú Művészeti Iskola vezetője és pedagógusa, Inna kollégája volt, ő vállalta a konferanszié szerepét, de több produkcióban csellistaként is közreműködött.

Az első blokkban négy művet hallhatott a közönség, sorrendben a következőket: Jevgenyij Doga – Szonett, Alberto Ginastera – Argentin tánc, Rogyion Konsztantyinovics Schedrin – Humoreszk, Dennis Alexander – Arioso. A következő zeneblokk öt zeneművet tartalmazott, három zeneszerzőtől, mégpedig két Edvard Grieg-szerzeményt, A költő szíve és A törpék indulója címűeket, két Jean Sibelius-darabot, az Etüd és a Valse triste (Szomorú keringő) címűeket, valamint Antonio Vivaldi A négy évszak című közkedvelt darabjának Nyár című részének „Vihar” tételét.

A harmadik blokk különösen szívmelengető volt, de ezúttal nem Inna lenyűgöző játéka miatt. Erre a néhány percre kicsit tudathasadásos állapotba került, ugyanis anyaként is jelen volt a színpadon, ugyanis Kapusi Adél 2. zeneosztályos csellista következett az ő zongorakísérete mellett, aki az ő féltve szeretett kislánya. Adél a következő műveket játszotta: Georg Philipp Telemann Gavotte és Változatok egy karácsonyi gyermekdalra, és Csendes éj. Az elsőben édesanyja kísérte zongorán, a másodikat szólóban, a harmadikat pedig Kurina Laurával duettben.

Kolesznyicsenko Inna (zongora) és Kurina Laura (cselló) a koncerten

Fotó: Bosnyák László

Aki korábban járt már koncertjein, tudja, hogy a művésznő igyekszik minden koncertjének műsorában ukrán zeneszerzők műveit is megszólaltatni. Honvágyától hajtva ezúttal sem volt ez másképpen, egy egész blokkot kaptak szülőföldjének zeneszerzői. Viktor Kosenko két darabbal is szerepelt, a Poeme-legende és a Gavotte című szerzeményekkel. Elhangzott az Eurovizió 2022 díjnyertes dala, Kalush Orchestra – Stephania, végül egy ukrán dallam, amit a világ számos táján máshogy és máshogy ismernek, Mikola Leontovics Scsedrikét például Amerikában Carol of Bells-ként tartják számon.

Az utolsó blokk tematikáját vezette fel egy tehetséges tanítványának, Mess Krisztián Ferenc, 8. osztályos tanulónak az előadása, aki az ABBA együttes slágerét, a Happy New Year című dalt játszotta el egészen figyelemre méltó előadással.

Mess Krisztián Ferenc ABBA slágerrel készült

Fotó: Bosnyák László

Az estét egy könnyed blokkal, egy filmzene-válogatással fejezték be. Ehhez viszont már a társművészeteket is segítségül hívták. Füsi Gyöngyi, az iskola tánctanára táncillusztrációkkal készült több darabhoz is.

Ehhez jó alapot adott az Amélie csodálatos élete című film jellegzetes dallamvilága, Yann Tiersen La Valse d’Amélie (keringő az Amelie életéből) című szerzeménye. A következő darab egy rajzfilmből lehetett ismerős, mégpedig az Anastasia címűből, David Newman Volt egy régi december című kompozícióját ugyanis innen ismerhette meg a közönség. Ha karácsony, akkor Reszkessetek, betörők! Természetesen nem vetítés következett, hanem John Williams Somewhere In My Memory című kompozíciója.

A következő darab a Harry Potter című filmből lehetett ismerős John Williams Hedwig témája ott hangzott el. A Let it’s snow a Drágán add az életed! című filmből ismerhető, de mostanában mindenhol hallhatjuk. A Secret Garden motívuma Tony Balandin feldolgozásában hangzott el, Carlos Gardel Tangója pedig az Egy asszony illata című filmből. A siker óriási volt, a közönség a ráadást is kikövetelte.