Ha a kiadó a teljes szerzőgárdát felvonultatta volna, akkor négyen ültek volna az asztalnál, de csak hárman voltak, közülük is egyik maga a kiadó, Kukorelly Endre, aki Farkas Zsoltot és Pertics Gergőt hozta magával. Az est folyamán mind a négy kötetről esett szó. Az est kiemelt szereplője természetesen a József Attila-díjas író volt, aki kérdésre válaszolva elmondta, miért tartotta fontosnak, hogy részt vegyen az úgynevezett "civil életben", miért és milyen formában élesztette újra a Baumgarten-díjat, mi motiválta, hogy létrehozza a hajléktalanokon segítő, közösségi finanszírozásban működő "Nyugodt Szív A Lakhatásért Alapítványt". Természetesen beszélt arról is, hogy miért vágott bele a kiadó alapításába, és arról, hogy náluk a legfőbb szerkesztési elv a minőség, az érték, így gazdasági szempontból még nem igazán sikeres a vállalkozás, a könyveket interneten igyekeznek értékesíteni, emellett csak az Írók Boltjában és néhány kisebb helyen lelhetők fel.

Az est folyamán Farkas Zsolt filozófus, esztéta beszélt Pozíciók és kompozíciók című kötetéről, de hosszasan taglalta hamarosan napvilágot látó, több, mint kétmillió karaktert tartalmazó nyelvtörténeti munkáját is, ami érzése szerint nagy hullámokat fog kelteni. Pertics Gergő - aki irodalomtanárként jegyzi első könyvét - nem csak beszélt Megjöttek a döngetők című kötetéről - ami tulajdonképpen két verseskötet egyben -, hanem fel is olvasott saját verseiből. Kukorelly Endrére maradt, hogy a másik két kiadványról szóljon, méltatta Rédl Zora kivételes munkáját, de különösen Tasnády Attila verseskönyvét, ugyanis a szerzőt a legnagyobb magyar költők között említi. Természetesen fel is olvasott az újrakiadásból.