Bár Kiss Péter még csak idén diplomázott harmonikaművészként, ez már a harmadik saját szervezésű karácsonyi koncertje lesz a településen, amelynek legfőbb célja szülőfaluja, Baracs kulturális életének fellendítése, valamint az, hogy egy szép, zenés karácsonyi élményt nyújtson a falubelieknek és a környékről érkezőknek.

Az ifjú művész elmondta: „Évről évre szeretnék egyre magasabb színvonalat felvonultatni, nem csak a koncert minőségével, hanem a zenészek számát illetően is: tavalyelőtt hárman, tavaly négyen álltunk színpadon, idén viszont már öten leszünk (Beke Beáta – gitár, Futó-Mészáros Krisztina – ének, Mukli István – hegedű és szaxofon, Futó Gábor – basszusgitár és jómagam), ráadásul ebből hárman Baracsról. A 2023-as Karácsonyi Harmonikavarázs koncerttel egy régi vágyam fog teljesülni, ugyanis mindig is szerettem volna egy énekessel színpadra lépni. Éppen ezért az idei műsorban fontos szerepet kap a harmonika mellett majd az ének is, sőt, a közönség olyan darabokat, dalokat is hallhat majd tőlünk, amiket én számtalanszor előadtam már szólóban, vagy zenésztársaimmal a múltban, de énekhang nélkül. Ilyenek például a filmzenék és különleges karácsonyi dalok. Természetesen ahogy minden évben, idén is helyet kap majd a műsorban egy, vagy több helyi, fiatal tehetség bemutatása, de hogy ki/kik és milyen műsorszámmal az maradjon meglepetés.”

Kiss Péter koncertjére meglehetősen nagy az érdeklődés, a jegyek számát illetően pedig szó szerint egy-két jegy maradt már csak, úgyhogy érdemes igyekezni azoknak, akik nem szeretnének lemaradni az élményről.