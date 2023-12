Harmadszorra is sikerült telt ház előtt játszania Kiss Péter harmonikaművésznek és barátainak a lassan már hagyománnyá váló „Karácsonyi Harmonikavarázs” koncerten Baracson a Faluházban. A mesterszakos tanulmányait Firenzében folytató ifjú művész nagy hangsúlyt fektet arra, hogy szülőfalujának valamit visszaadjon abból, amit kapott tőle, igyekszik a település kulturális életét egy kicsit színesíteni. Legutóbb az ugyancsak barátaiból álló nemzetközi formációval, a Firenzei Harmonika Kvartettel adott koncertet ősszel az apátszállási templomban. Az első karácsonyi fellépésén hárman álltak a színpadon, a következő évben négyen, idén öten.

Mostani, karácsonyi fellépése sok mindenben különleges volt, például abban, hogy közel három emberöltőnyi korkülönbség volt a legfiatalabb és legidősebb fellépő között. A színpadon eleinte hárman, majd négyen ültek, de lehetőséget kapott egy ifjú baracsi tehetség is, így a fellépők teljes listája így néz ki: Kiss Péter (harmonika), Beke Beáta (gitár), Futó-Mészáros Krisztina (ének), Futó Gábor (basszusgitár – ének), Mukli István (hegedű – szaxofon) és Békés Boglárka (ének). Miután már Kiss Péter és Mukli István között is hatvan év a korkülönbség, az általános iskolás Boglárkának már akár ükapja is lehetne a városban már legendának számító, sokoldalú muzsikus.

Fotó: Laczkó Izabella

Színes repertoárral

Az egyórásra tervezett, végül közel másfél órásra duzzadt koncert repertoárja meglehetősen színesre sikeredett. Vittorio Monti világszerte ismert slágere, a csárdás – sajátos hangszerelésben – éppúgy szerepelt benne, mint a hegedűirodalom egyik fontos darabja, a Salut d'Amour, a hazai harmonika jeles képviselőjének, Tabányi Mihálynak Játékbál polka című szerzeménye, vagy egy spanyol filmzene. A legfiatalabb és legidősebb hangszeres technikai tudását is összemérte egy igencsak gyors tempójú finn darabbal, a Säkkijärven polkka-val. Meglepetés vendég volt az esten Békés Boglárka, akit mint fiatal helyi tehetséget mutatott be koncertjén Kiss Péter. Boglárka kedvenc tantárgyai közé tartozik a rajz, a technika és az ének-zene. Utóbbi miatt állhatott színpadra, hiszen gyönyörű szépen énekel. Ezt be is bizonyította, mégpedig olyannyira, hogy ráadást is kellett adnia. Kiss Péter idén végzett Firenzében, a Luigi Cherubini Conservatory of Musicban. Ott az a szokás, hogy a diploma mellé egy babérkoszorút kapnak. Emellé egy olyan legenda is társul, hogy aki egy ilyen koszorúból letép egy levelet, annak szerencséje lesz az életben. Péter felhasználta az alkalmat, hogy felajánlja Boglárkának, tépjen egy levelet az övéből.

A műsorban elhangzott még Robert Burns skót költő verséből, az Auld Lang Syne-ből egy népdal dallamára írt dallam, amit a világ az Éneklő bolond című filmből ismert meg, de világhírűvé az 1940-ben készült Waterloo Bridge című angol film tette, ahol egy gyertyafényes szórakozóhelyen hangzott el, ma úgy emlegetjük: a Gyertyafény keringő.

Fotó: Laczkó Izabella

Az est második felében

Az est második felében a társaság kiegészült Futó-Mészáros Krisztinával. Elsőként egy olyan közismert dallamot vettek elő, amit Kiss Péter már sokszor játszott hangszerén, és mindig szerette volna, ha csatlakozik hozzá egy énekes. Krisztina megtanulta az eredetileg Perczel Zita és Ilosvay Gusztáv előadásában elhíresült dalt, a Meseautó című film slágerét. Egy temperamentumos szambát követően Irving Berlin dala hangzott el, amelyet Bing Crosby énekelt fel eredetileg az Egész évben farsang című filmbe, ma pedig a karácsonyi időszakban mindenhonnan ez szól, a White Christmas. Ugyancsak sokat játszott darabbal folytatták, mégpedig Édith Piaf slágerével, a Sous le ciel de Paris (Párizs ege alatt) című klasszikusával, ami komoly vastapsos sikert hozott. Csakúgy, mint az a szóló harmonika darab, aminek alapja egy orosz fantázia, amit egykori tanára, Kéméndi Tamás dolgozott fel, amit aztán Péter még egy kicsit átgyúrt (például belecsempészte az AC/DC együttes Thunderstruck motívumát), amiből egy rendkívül izgalmas mű született, amelyben egyaránt felfedezhetők voltak a Fekete szemek (Очи чёрные), a Katyusa (Катюша), a Kalinka (Калинка), a Mint a mókus fenn a fán kezdetű úttörődal, vagy Dinicu: A pacsirta című művének dallamsorai. A műsor zárószámaként egy nagyon fontos dalt választottak, amelynek komoly üzenete aktuálisabb, mint valaha. Pavel Danek (szövegírója Demjén Ferenc) Vigyázz a madárra című szerzeményét (amelyet Révész Sándor előadásában ismerhettük meg Presser Gábor átdolgozásában) a Futó házaspár hátborzongatóan szépen adta elő, hatalmas sikert aratva. Nem csoda hát, ha ráadásra is szükség volt, mégpedig kettőre is. A Csendes éj után a közönséggel együtt énekelték Leonard Cohen Hallelujah című szerzeményét.