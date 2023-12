Ez alkalommal Selmeczi Géza evangélikus lelkész mondott áldást. Utána a Kossuth utcai óvodások léptek a színpadra. Őket a Levendula Művészeti Iskola alsó tagozatos néptáncosai követték, akiket Appelshofferné Rabóczki Anikó készített fel. Végül egy érett, felnőtt produkcióval: a Magyar László Gimnázium tanárai és diákjai a vegyes műsorukkal okoztak kellemes meglepetést a közönségnek.

A templomi koncert

Az adventi zárónapon egy különleges komolyzenei csemegét, a Cantemus Kamarakórus karácsonyi hangversenyét az Öregtemplomban is kapta meg az Öreg templomot megtöltő közönség.

A templomban

Fotó: Balogh Tamás

Természetesen ezúttal is jó hangulatú téli vásár is várta a kilátogatókat.

A változatos, minőségi színvonalat produkáló kereskedők mellett a fő attrakciót, a forralt bor és tea kínálásával, ezúttal a Szent Rókus Borlovagrend jeleskedett, a zsíros kenyér bázist a Dunaföldvári Dunatúra Egyesület biztosította.

Itt van már a szívedben a karácsony?

Pálfiné Sűrű Anna

Fotó: Balogh Tamás

– Már érzem, de még van egy kis ideje, hogy elteljesedjen rajtunk. Szépen ráhangolódunk az iskolában és a családunk körében is. Bízok abban, hogy a napjára már nem csak a lakásunk áll díszben, hanem a lelkünk is – mondta Pálfiné Sűrű Anna tanárnő.

A pedagógusok a diákokkal együtt énekeltek. Mindenki nagyon izgatottan készülődött rá.

– Ez így van, és azért, mert ilyet még soha nem csináltunk. Ugyanakkor alaposan, sok próbával, és örömmel készültünk fel rá. A dalokban is meglehet találni az ünnep varázsát.

Hogy a diákokon is érezhető volt-e?

– Egy kicsit feltétlenül, de azt is meg kell tanítsuk a számukra, hogy kell méltó módon ünnepelni. Lehet, hogy van olyan is, aki ezt sajnos nem hozza otthonról, de olyankor ott van a helyünk, hogy ebben is segítsünk.

Mi a boldog ünnep záloga?

– Nyilván fontosak a finom falatok, a jól eltalált ajándékok is, de a legfontosabb a békesség, és én a mellé teszem le a voksomat. Családanyaként én is már jó időben elterveztem, hogy mi kerüljön az asztalunkra, de igyekeztem úgy szervezni a dolgainkat, hogy legyen időnk egymásra is, hogy jól kibeszélgessük magunkat.

Csináljanak úgy abban a pár napban, mintha „ minden rendben lenne”?

– Szerintem a mi családunk körül is szikrázik a világ. Benne vagyunk a mókuskerékben, megállás nélkül rohanunk, dolgozunk és a gyermekeink is tanulnak. Fontos dolog a karrier, de ezeken a sokféle ünnepeinken, de akár egy vasárnapon is meg kell állnunk, hogy újból egymásra találjunk.

Sok háziasszonytól hallom: „hagyjál békén, rengeteg a dolgom, mindent ki kell takarítani, a függönyöket kimosni!” Miért pont most? Jön az ÁNTSZ?

– Én ezt már félretettem. Nagyok a gyermekeim, örülök, ha újból velünk vannak és nekem az a legfontosabb!

Dunatúrások, piros kötényben Vicsik Boglárka

Fotó: Balogh Tamás

Vicsik Boglárka a Dunaföldvári Dunatúra egyesület vezetője

– Sikeres időszakban vagyunk, növekszik a taglétszámunk. Túrákat szervezünk a folyó mentén, népszerűsítjük a városunkat, túraútvonalakat hozunk létre és azokat tartjuk karban itt a környéken. A gyermekekre is gondolunk, ezért szervezünk Mikulás – és nyuszi túrákat is. Bár a nevünkben is szerepel a kedvenc folyónk, de mi gyalogos, néha bringás és nem vízitúrákkal foglalkozunk. A mi túráink leginkább a szemlélődni vágyók kedvét szolgálják ki. Minden évben szívesen veszünk részt a városi jó hangulatú eseményeken, hiszen sok segítséget kapunk az önkormányzattól és ilyenkor egy kicsit viszonozhatjuk nekik. Ma például zsíros kenyérrel vártuk a kilátogatókat. Már itt van a szívünkben az ünnep varázsa és ezért könnyebb lesz a családunkra és a közös karácsonyunkra koncentrálnunk.