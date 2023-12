A Böszörményi Csilla - ének, Kiss Gergő - gitár, Forgács Zsombor - basszusgitár, Lőrincz Mikeás Péter - dob összeállítású csapat egy közismert Stevie Wonder szerzeményt választotta, méghozzá a Sir Duke címűt. Néhány tagcsere után (Böszörményi Csilla- ének, Kiss Geri- gitár, Szmrtyka Linett- basszusgitár, Müller Tamás- dob) Oliver Nelson szerzeménye, a 16 ütemű jazz sztenderd, a Stolen Moments következett.

Fotó: Laczkó Izabella

Nagyjából a koncert félidejében sorakozott fel a Swingsome zenekar (Forgács Zsombor - dob, Kiss Gergő - szólógitár, Járai Marcell - basszusgitár, Barna Péter - klarinét), amelyet már városszerte többször láthatott és hallhatott a közönség, például egy-egy vasárnapi piacon. A rendkívül lelkes és tehetséges fiatalok repertoárja egyre bővül – mint ahogy ez a fellépés is megmutatta –, lassan már képesek lesznek egy önálló műsorral fellépni különböző városi, vagy céges rendezvényeken. Ezt e sorok szerzője is ajánlhatja a hallottak alapján. Merítésük eléggé széles a műfajok és szerzők terén, a megközelítés pedig meglehetősen egyedinek mondható, ugyanis a slágerek énekszólamait nem énekessel, énekesnővel oldják meg, a szólista szerepet náluk a klarinét tölti be. Olyan előadók slágereit tűzték repertoárjukra a klasszikus jazz sztenderdek mellett, mint Louis Armstrong, a Locomotiv GT, Charlie, a Bikini, vagy Komár László, de még a Rózsaszín párduc filmzenéje is felkerült a setlistre.

A zeneiskola növendékei legközelebb vasárnap délután három órakor hallhatók a kulcsi Hajóállomáson, ahol a fafúvós tanszak tanárai, Váriné Pásztor Magdolna és Siklósi-Pók Gabriella, illetve tanítványaik adnak majd adventi koncertet.