Fannie Flagg egy sikeres színésznő és forgatókönyvíró, akinek romantikus, kifejezetten női olvasóknak szánt regényei rendre felkerülnek a New York Times sikerlistájára, és amelyekből kitűnő mozifilmeket is forgatnak. Ilyen a Sült zöld paradicsom is. Az amerikai romantikus vígjáték – amelyet 1991-ben mutattak be – Fannie Flagg 1987-es regénye (Fried Green Tomatoes at the Whistle Stop Cafe) nyomán készült. Magyarul először Érdemes élni, másodjára pedig Sült zöld paradicsom címmel adták ki. A filmet Jon Avnet rendezte, két kategóriában Oscar-díjra jelölték.

A sült zöld paradicsom két idősíkban játszódik. Az Alabamában, az 1920-1930-as években játszódó történet elmondásához az 1980-as években zajló másik történet ad keretet. A film az 1980-as években kezdődik, amikor Evelyn, a súlyával és magánéleti problémáival küszködő középkorú nő egy kórházban megismerkedik Ninnyvel, az idős asszonnyal. Ez a történetszál egyfajta keretbe foglalja a korábbi történéseket, ugyanis Evelyn újabb és újabb látogatásai adnak alkalmat Ninnynek arra, hogy elmesélje ifjúságát. Az általa elmondottak megváltoztatják Evelyn életét is.Félszáz évet repülünk vissza az időben, hogy megismerjük Idgie és Ruth történetét. A két nő – az egyik tűz, a másik víz – a különös nevű Whistle Stop városkában együtt vezette a hely legjobb kisvendéglőjét, melynek ételspecialitása a sült zöld paradicsom volt.

Ninny története: Ninny két rokonlány, Idgie Threadgoode és Ruth Jamison történetét meséli el. Idgie vadóc kislány, akit csak bátyja, Buddy tud megszelídíteni. A fiú és Ruth, aki néhány évvel idősebb Idgie-nél, szeretik egymást, de az idillnek és románcnak hirtelen vége szakad, amikor Buddy lába beszorul egy váltóba, és a közeledő vonat halálra gázolja. Bátyja elvesztése után Idgie még jobban elvadul, kivonja magát a társas élet elvárt szabályai alól, nem jár templomba, inkább kocsmákban tölti az idejét, pókerezik.

Fannie Flagg

Fotó: Mike Kittrell

A Threadgoode család arra kéri Ruth-t, hogy próbálja meg visszatéríteni Idgie-t a „normális útra”. Ruth-nak ez nem sikerül, mivel Idgie vezeti be őt a saját világába. Eközben a két lány között szoros barátság szövődik, amelynek formálisan akkor szakad vége, amikor Ruth férjhez megy Frank Bennetthez, és elköltöznek Kismegálló (Whistle Stop) városból Georgiába. Egy idő múlva Idgie elmegy Ruth-hoz, és kiderül: a lány terhes és férje veri. Idgie, Bennett fenyegetései ellenére, elviszi Ruth-t a házból, és Kismegállóban megnyitják kávézójukat, amelynek specialitása a sült, zöld paradicsom.

Egy napon Frank Bennett megpróbálja elrabolni közös gyermeküket Ruth otthonából, de valaki fejbe vágja. Georgiából egy nyomozó érkezik, aki az eltűnt Bennettet keresi. A férfi nem kerül elő, csak az autóját találják meg egy folyóban jóval később. Idgie-t és fekete segítőjét, Nagy George-ot megvádolják a gyilkossággal, de a bíróság, köszönhetően a holttest hiányának, valamint a helyi tiszteletes hamis vallomásának, amellyel alibit biztosít nekik, felmentik őket. Ruth fiával, az ifjabb Buddyval megismétlődnek a korábban történtek, egy vonat levágja a kezét. Amikor Ruth rákban meghal, a kávézót bezárják. Ninny elmondásából pedig kiderül, hogy Bennettel ki végzet és hogyan….

Evelyn története

Evelyn Couch középkorú, túlsúlyos, boldogtalan nő. A férje nem törődik, nem foglalkozik vele, az evésen, söriváson, meccsnézésen kívül semmi nem érdekli. Evelyn, ahogy Ninny elmeséli történetét, egyre többet merít Idgie és Ruth bátorságából, vagányságából, és elkezdi fokról fokra átalakítani az életét. Bátrabb, nyitottabb lesz, önbizalma megnő, a számára fontos ügyekben önálló döntéseket hoz. Evelyn, miután kiderül, hogy lebontották a kórházból kiengedett Ninny házát, magához veszi az idős nőt.

Hogy érzékelhető legyen a film stílusa, álljon itt egy rövidke, kiragadott részlet: "Evelyn lehúzta az ablakot, és azt mondta az ELVIS is NOT DEAD pólósnak: "Elnézést, de vártam arra a helyre, és maga pont elém húzódott." A lány vigyorogva nézett rá, és azt mondta: "Lássuk be, hölgyem, én fiatalabb és gyorsabb vagyok nálad", és a barátnőjével együtt szaltózott be a boltba gumicsizmás cipőjükben"(...) "(...) Evelyn kihajolt az ablakon, és nyugodtan azt mondta: "Nézzünk szembe a tényekkel, drágám, idősebb vagyok nálad, és több biztosításom van, mint neked", és elhajtott"."

A könyv-tár film-tár sorozat keretében egy-egy estén olyan filmeket vetítenek a könyvtárban, amelyek könyvadaptációk. A vetítések előtt a film alapjául szolgáló irodalmi műről és annak mozivászonra készített változatáról hallhatnak a résztvevők érdekességeket, majd a film után kötetlen beszélgetésre invitálják a nézőket.

A programon való részvétel ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezni személyesen a könyvtárban, vagy telefonon a 25/440-456-os telefonszámon lehet a könyvtár nyitvatartási idejében (hétfő 8-15, kedd 7-18, szerda, 10-20, csütörtök 7-16).

Sült zöld paradicsom amerikai filmdráma, 125 perc, 1991

Forgatókönyvíró: Carol Sobieski, Fannie Flagg, Vágó: Debra Neil-Fisher, Zeneszerző: Thomas Newman, Operatőr: Geoffrey Simpson, Díszlettervező: Barbara Ling, Jelmeztervező: Elizabeth McBride

Író: Fannie Flagg Rendező: Jon Avnet

Szereplők: Kathy Bates – Evelyn Couch Jessica Tandy – Ninny Threadgoode Mary Stuart Masterson – Idgie

Mary-Louise Parker – Ruth Jameson Gailard Sartain – Ed Stan Shaw – Big George Cicely Tyson – Sipsey

Chris O’Donnell – Buddy Threadgoode LaTanya Richardson – Janeen.

Díjak és jelölések: Golden Globe-díj 1992 – Legjobb film – zenés film és vígjáték kategória jelölés BAFTA-díj 1993 – Legjobb női alakítás jelölés: Jessica Tandy BAFTA-díj 1993 – Legjobb női mellékszereplő jelölés: Kathy Bates Golden Globe-díj 1992 – Legjobb női mellékszereplő jelölés: Jessica Tandy Golden Globe-díj 1992 – Legjobb színésznő – zenés film és vígjáték kategória jelölés: Kathy Bates Oscar-díj 1992 – Legjobb női mellékszereplő jelölés: Jessica Tandy Oscar-díj 1992 – Legjobb adaptált forgatókönyv jelölés: Fannie Flagg.