Harmadikként egy régi-új formáció állt a közönség elé, mégpedig a talányos nevű BLB akusztik. Ha viszont kiderül, hogy ők azok, akik egy éve duóként indultak Bogi-Barni akusztikként, akkor már kicsit ismerősebb lesz a dolog. Most kibővültek, úgyhogy a Krár Bogi (ének), Rácz Luca (ének) és Kis Péter Barnabás (gitár) összeállítású csapat most már BLB néven fut tovább. Induló zenekarként nem róható fel nekik, hogy főként feldolgozásokat játszanak egy bővebb merítésből. Van közte ismert és kevésbé ismert előadó is, illetve már bontogatják szárnyaikat is, ugyanis játszanak néhány saját számot is, amiknek Bogi a szerzője.

Fotó: Balla Tibor

Az estet a hazai pályán induló Newcaustic zárta. Ez a formáció elsősorban Lapu Lilla karakteres és egyre magabiztosabban megszólaló hangjára épít, őt Szabó Szebasztián kíséri gitáron, és időnként beszáll Simon Miklós is egy-egy vokál erejéig, de azért ő is jut szóló lehetőséghez. Az előző fellépőkhöz hasonlóan ők is hazai és külföldi dalokat dolgoznak fel, ám náluk már lényegesen bátrabbak a vállalások, egészen magas nehézségi fokú dalok is szerepelnek a repertoárban, amit rendre magasan meg is ugranak. Nagy kár, hogy viszonylag ritkán hallani csak ezt a komoly zenei alapokkal rendelkező formációt. Szabó Szebasztiánt már láthattuk, hallhattuk többfelé, és mindannyiszor bizonyított, de Lapu Lilla is figyelmet érdemel már azóta, hogy a Fehérvár hangja vetélkedésben nyilvánosság elé állt. Sokkal többet érdemelnének képességei, egyelőre a szerző számára még titok, miért nem lép ki a fényre.