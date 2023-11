Szeretjük hallani a hangunkat, erre érzett rá a Kaptár Music Pub csapata, ennek megfelelően rendszeresen hirdetnek Karaoke esteket a műintézményben. Így lesz ez november 24-én, pénteken este is, amikor is Dj Sogi kezelésében 60 ezer dal közül lehet választani, hogy melyikben domborodhatnak ki a legjobban képességeink, mivel lehetünk az est sztárjai.

Szombat estére eredetileg három koncertet is hirdettek, de az élet közbeszólt, és az End of Paradise fellépése betegség miatt elmarad, azt tavasszal pótolják majd. Itt lesz viszont a dunaújvárosi stoner, southern ízű rock-metal formáció, a Born Again (ének: Somodi Zsolt „Soma”, gitár/vokál: Simon László „Sinya”, szólógitár: Wittmann Gábor „Gabcsi”, basszusgitár/vokál: Gregus László „Blöckye”, dobok: Farkas Tibor „Tibi”), amely saját, energikus, magyar nyelvű dalokkal is jelentkezik. Melletük a kaposvári, kétfrontemberes rockbanda, a Mozso (Molnár Zsolt „Mozso” – ének, Dudás Kornél – szólógitár, Kovács Arnold – ritmus gitár, Szántó Zsolt „Morti” – dob, Balogh Róbert „Roberto” – basszusgitár) ad koncertet. Várhatóan kőkemény zúzással teli buli várható, hiszen a két banda már nem először lép fel együtt, emiatt személyes kapcsolatok is kialakultak már közöttük.