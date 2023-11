Musical az egész családnak

Az ifjúsági regény színpadi változatáról Garajszki Margitot, a darab rendezőjét kérdeztük, aki elmondta, nagy öröm számára, hogy a Rumini-könyvsorozat ezen része színpadra kerülhet, hiszen mély mondanivalóval és gazdag szimbólumrendszerrel rendelkezik, amit nagy kihívás lesz majd átadni az ifjú közönségnek. Ugyanakkor pont a prózai mű gazdagsága volt az, ami végül nem tette lehetővé, hogy annak minden motívumát közvetíthessék. A regényből Laboda Kornéllal közösen elkészített kétfelvonásos darab során azonban mindenképpen lehetőség nyílik majd számos izgalmas gondolati játékra.

A rendező elmondta, Árva Nóra díszlet- és jelmeztervezővel közösen dolgoztak azon, hogy bemutathassák a regény különleges világát a színpadon. A színdarab két helyszínét, a habokat szelő Szélkirálynő nevű hajót, és az ámulatba ejtő Tükör-szigetet forgószínpaddal jelenítik meg, megteremtve ezzel a matrózlét kalandos hangulatát, és a sziget varázslatos, rejtélyes atmoszféráját, a nagy váltások így a forgatással születnek majd meg. Hozzátette, a darab nem véletlen családi musical, hiszen nem csupán a gyerekeknek, hanem szüleiknek, hozzátartozóiknak is remek szórakozás, sőt, az izgalmas gondolatiság miatt az előadás alatt akár komoly filozófiai kérdések is felmerülhetnek, a zene pedig nemcsak a történések kísérője lesz, de alakítója is.

Az kalandos cselekményhez izgalmas zene dukál

A darab különlegességét adják az előadás alatt felcsendülő dalok is, amik Péter János zeneszerzőnek és zenekarának, a Firkin együttesnek köszönhetők. Amint azt a zenész elmondta, a darab dalainak megírása egy kósza ötletből indult.

Az eddigi (29 éves) zenei pályafutásom alatt még nem vettem a bátorságot, hogy gyerekdalokat szerezzek, azonban korábban láttam egy Rumini-előadást, ami nagyon megfogott. Úgy érzetem, hogy a Firkin zenei világa tökéletesen passzol a kalandos Rumini-történetekhez. Meg is kerestem

Őze Áront, a Bartók Színház igazgatóját azzal, hogy össze tudna-e kötni Berg Judit írónővel. Ezután elindult a folyamat, ami egészen ehhez a pillanathoz vezetett – mesélte a zeneszerző. Elmondta, a Firkin által képviselt ír-punk stílus remekül illik a tengeren hajózó, pozitív életszemléletet képviselő Rumini-karakterekhez, ugyanakkor nem feltétlen kellett az együttest meghatározó műfaji keretek között maradniuk. Bár a dramaturgiához alkalmazkodva korlátozottabb zenei mozgástérrel rendelkeztek, a kötöttség ellenére olyan hangszerelés, műfaji megoldások jöttek létre, amik egyébként a Firkin zenéjében nem valósulhattak volna meg – tette hozzá.

Az előadás zenéjének elkészítése közel egyéves kemény munkát vett igénybe. Péter János megjegyezte, élőzenés darab megvalósítására nem lesz lehetőség a Bartók Kamaraszínházban, ha azonban az kikerül a dunaújvárosi színház falai közül egy olyan helyszínre, ahol van mód a dal hangszeres kíséretére, a zenekar mindenképpen élne ezzel a lehetőséggel.

A zenész továbbá elmondta, a Rumini Tükör-szigeten című musical dalaiból lemez is készül majd, így a színdarab zenéi a közeljövőben mindenki számára elérhetők lesznek

Szereposztás:

Rumini: Vrabecz Botond

Sajtos Rozi: Holecskó Orsolya

Balikó: Jerger Balázs

Galléros Fecó: Hajnal János

Dundi Bandi: Kiss Attila

Vanita: Kecskés Tímea

Fortita: Polgár Lilla

Lunita: Kovács Vanda

Negró, Foncsor: Vízkeleti Zsolt

Cincogi doktor, Rombó, Foncsor: Gasparik Gábor

Bojtos Benedek: Szemán Béla

Közreműködnek a Violin Alapfokú Művészeti Iskola diákjai: Bognár Zsófia Janka, Böszörményi Csilla, Fazekas Anna Korinna, Galambos Szonja

Alkotók:

Színpadra alkalmazta: Laboda Kornél

Zene: Firkin

Díszlet-, jelmeztervező: Árva Nóra

Koreográfus: Dunaveczki Éva

Korrepetitor: Tótin Katalin

Súgó: Szekeres Petra

Kellékes: Siegrist Cecília

Rendezőasszisztens: Palkó Panka

Rendező: Garajszki Margit