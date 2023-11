Milyen műsort is várhatna az ember négy gimnazista lánytól, akik zeneiskolába járnak és hangszert tanulnak? Nos, ha ezt a kérdést a nyolcvanas években tesszük fel, akkor egyértelmű a válasz, Beatles, Elvis Presley, Rolling Stones, esetleg még valamelyik aktuálisan népszerű hazai előadó slágereit. Ugyanígy pontosan tudnánk, mi szerepel a listán a kilencvenes, vagy a kétezres években is. De egy mai koncerten is nagyjából tippelhető lenne mondjuk egy Billie Eilish, vagy Halott pénz sláger, de elképzelhető még Azariah is.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Toponáry Sára (gitár-ének) kvartettje (Csibri Réka ének-fuvola, Király Izabella zongora, Simon Tulipán ének-fuvola) ebből a szempontból komoly meglepetést szerzett a közönségnek, ugyanis bő háromnegyed órás műsoruk „setlistje” így nézett ki: Kispál és a Borz - Csillag vagy fecske, Német fuvoladuó, Elvis Presley – I can’t help falling in love with you, Fanfár (fuvola duó), Billie Eilish - Wish you were gay, Kaláka-József Attila: Levegőt!, John Lennon – Imagine, Andante (zongora + 2 fuvola), Billie Eilish – Happier Than ever, Quimby – Most múlik pontosan, Oasis – Dont look back in Anger. Vagyis ezek a fiatal lányok olyan zenéket játszanak, amelyekről azt sem gondolnánk, hogy ismerik, hiszen hozzávetőleg nagyszüleik idejében voltak slágerek. Persze felkerült a játszási listára néhány korosztályukhoz közelálló előadó is, viszont másik végletként (vélhetően Sütő Balázs fuvolatanárnak köszönhetően) felkerültek komolyzenei klasszikusok is.

Egy bizonyos: üdítő ilyen fiatalok szájából hallani ezeket a popzenei klasszikusokat, de még üdítőbb felfedezni a tehetséget és az elkötelezett csillogást az előadók szemében. A Zenélő cukrászda sorozat 20. eseményén a vonósok igyekeznek majd elvarázsolni a közönséget Pomposné Zelena Erzsébet irányításával, árulta el a jelenlévőknek Szmodics László, a sorozat motorja, aki konferálásait mindig fűszerezni igyekszik egy klasszikus idézettel és némi humorral.