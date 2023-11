A tavalyi évben nem sikerült méltón megünepelni a kerek évfordulót, így idén „70+1” - válogatás az elmúlt 71 év legkedveltebb műsoraiból címmel tartott gálaműsort a Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes a Bartók nagytermében szombaton késő délután. Az alkalomra az együttes hírnevét megalapozó koreográfusok és együttesvezetők jó része úgy érezte, segítő kezet kell nyújtson ahhoz, hogy felidézhessék a szíínpadon a Vasas nagy sikereit, segítettek abban, hogy koreográfiáik ugyanabban a fényben csillogjanak, mint egykoron, ráadásul ugyanazokkal a táncosokkal, akik egykoron sikerre vitték azokat. Mi több, nagyrészük maga is viseletet öltött, és színpadra állt, hogy megmutassa, nem hunyt ki benne a tűz, Vasas szeretetének tüze. Kezdés előtt vaskos taps kíséretében állt a színpadra a Prima Primissima-díjas Neuwirth Anna Mária, Mucsi Magdolna, dr. Rácz Attila „Cicero”, dr. Skaliczky Andrea és Halmi Zoltán, vagyis azok, akiknek az esti gála létrejöttét köszönhetik. Barta Endre alpolgármesteri köszöntője után két részben mutatta be három egykori vasasos csoport, hogy nem rozsdásodtak be még, és a Vasas határon túlra is elhallatszó hírnevének nagyon is van alapja. Sorjában követte egymást a Silladri (koreográfus: dr. Rácz Attila „Cicero”), a Csúfolódó (koreográfus: Lengyel Szabolcs „Micsi”), a Csárdás és oláhtánc (koreográfus: Makovinyi Tibor-Varinecz András), a Moldvai örömtánc (koreográfus: Lengyel Szabolcs „Micsi”), az ”…Az a vonat elment…” (koreográfus: Halmi Zoltán), a Kalocsai lánytánc (koreográfus: dr. Rácz Attila „Cicero”), a Mezőségi ritka és sűrű magyar (koreográfus: dr. Rácz Attila „Cicero”), a Táncok Szilágyságból (koreográfus: Lengyel Szabolcs „Micsi”), és a Lakodalmas (koreográfus: Neuwirth Anna Mária). Igencsak zajos siker mutatta, hogy azokban a táncosokban, akik az ország különböző szegletéből (Budapestről, Nyíregyházáról, Veszprémből, stb.) utaztak Dunaújvárosba a gála kedvéért, ugyanaz a tűz lobog, mint egykoron, ugyanúgy dübörög a színpad alattuk. A tomboló siker igazolta, hogy a Vasas méltán lett fogalom táncos körökben.

A Vasas "öregfiúk" csapata az esti gálaműsoron: Barányi Henriett, Bodri Irén, Boros Sándor, Bozár László, Böhm János, Czeillinger Ottó, Éberhardt Klára, Fekete Krisztina, Gálosfai Tímea, Grosch Andrea, Horváth Csaba, Kanál Attila, Kökény Orsolya, Majzik Timea, Miklán Jolán, Molnár Károly, Németh Csaba, Németh Irma, Pásztor Attila, Pintér Attila, Rácz Lili, Sulija Anikó, Szántó Zoltán, Szárszó Judit, Varga Beáta, Varga Lajos

Művészeti vezető: Neuwirth Anna Mária Szakmai munkatárs: Mucsi Sándorné Garas Tibor, Gurics Péter, Horváth Bernadett, Jeges Dóra, Koháry- Kalácska Katalin, Kapuvári Soma, Kovács Nóra, Mikovics Zoltán, Mizerák Attila, Németh Anita, Sári Erika, Turóczi Rita, Szabó-Sörös Zsuzsanna, Subi Miklós, Subi Zoltán, Suplicz Mihály, Szebenyi Erika,Thiard-Laforest Csaba, Viczkó Péter, Virág Gabriella, Virágh Viktória

Művészeti vezető: dr. Rácz Attila „Cicero”, dr. Skaliczky Andrea Bocsi Nóra, Boldog-Kurucz Andrea, Györök Hajni, Hajdu-Csepeli Ágnes, Halmi-Szabó Marianna, Kállai Dóri, Lontai Zsófia, Szabó-Sörös Zsuzsanna, Thiard-Laforestné Széles Erika, Fülöp Csaba, Győrfi Zsolt, Hajdók Mihály, Zsömbör Márton, Mihály Viktor, Pásztor Máté, Sebek Zoltán, Subi Miklós, Szántó Tamás László, Szerecz Róbert, Thiard-Laforest Csaba, Török István Péter, Halmi Kende

Művészeti vezető: Halmi Zoltán