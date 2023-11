Ugyan nem a karácsonyfa alá érkezett, de biztos vagyok benne, hogy sok lakás lesz az országban, ahol ha csak jelképesen is, de a Rockmaraton bérlet kerül a fenyőfa alá. A vasárnapi bejelentés után már meg is kezdődött a szervezkedés, sokan átvariálták a jövő évi szabadságterveiket, de akadtak már olyanok is, akik nekiálltak szállást keresni a nyárközepi időpontra. Nem csoda, hogy lázba hozta a műfaj szerelmeseit a vasárnapi bejelentés, ugyanis éppen a jubileumi, 30. fesztivál maradt el, ráadásul kétszer is, és azóta sem mutatkozott a piacon semmi ehhez mérhető kezdeményezés. Ráadásul a zuhanyhíradóban már biztosra vette mindenki, vége ennek a rendkívül sikeres szériának, a szervezők nem folytatják tovább. Mondjuk, ezen sem lenne csodálkozni való, már az utolsó pillanatban lemondott Megadeth koncert is óriási pofont adott a fesztivál költségvetésének, aztán a covid miatt már nem is tudták megrendezni, majd már megszervezni sem a bizonytalan helyzet miatt. Pedig a rajongók kitartottak mellettük, támogató csomagokat, pólókat vásároltak, nem váltották vissza bérleteiket. A remény a rockerek számára akkor veszettt el, amikor a szervezők közzétették, mindenképpen visszafizetik a megváltott bérletek árát.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Aztán vasárnap délután feltűnt a bejelentés az esemény facebook oldalán, a 2024-es fesztivál időpontjával, majd hétfőn már hivatalosan is bejelentették az eseményt azzal, hogy a fellépők névsorával december elején jelentkeznek, de lényegi információkkal nem bővült az elérhető infó. Viszont hétfőn délelőtt a metal.hu egy terjedelmes interjút közölt a fesztivál főszervezőjével, Varga-Csajkás Zoltánnal. Ebben megadta a magyarázatát annak, hogy miért kellett öt évig nélkülözni a fesztivált, és miért térhet vissza. "...a Covid után végbement gazdasági változások és az infláció következtében ma már a korábbi költségvetés sokszorosát igényli, hogy egy hasonló, vagy akár nagyobb volumenű rendezvényt szervezzünk, mint a legutóbbi volt, ezt pedig egyedül nem tudtam volna vállalni... ...kellett az, hogy találjunk egy olyan szövetségest a Barba Negra képében, akiknek a segítségével sokkal nagyobb lehetőségek nyílnak meg előttünk gazdasági értelemben és kapcsolatok terén." A főszervező a várakozás okairól azt is elmondta, hogy időközben született két gyermeke, ami áthelyezte a hangsúlyokat az életében, és várt arra, hogy lesz olyan rendezvény, ami átveszi majd a szerepüket, hogy valaki csinál majd egy többnapos, komoly nemzetközi neveket felvonultató rock-metal fesztivált, de végül ez nem így lett. Most elkezdte újra kötelességének érezni, hogy valamit tegyen a rockközegért. Azt is elárulta, hogy a hatalmas csúcspontot jelentő 2019-es teltház után igazán nagy szó, hogy a 2024-ben a jubileum még annál is jóval nagyobb szabású lesz.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A következőképpen fogalmazott: "A tervek szerint legalább 3 színpadunk lesz, de elképzelhető, hogy egy negyedik is helyet kap majd. Az, hogy milyen stílusú zenekarok várhatók, nem kérdés; továbbra is azok szeretnénk lenni, akik korábban voltunk, a legnagyobb hazai fesztivál, ami kifejezetten a rock és metal műfajok fókuszál, a hazai élvonallal és az eddigieknél is komolyabb nemzetközi fellépőgárdával... ...Konkrét neveket egyelőre nem árulok el, az viszont biztos, hogy ezúttal olyan, a maguk műfajában túlzás nélkül legendának nevezhető főzenekarokat, headlinereket is elhozunk a magyar közönségnek, akik egyértelmű szintlépést jelentenek majd a Rockmaraton történetében. Lesznek köztük visszatérő kedvencek, de olyanok is, akik most először játszanak a fesztiválon."

A teljes interjú itt olvasható.