Aki bejutott, az viszont amellett, hogy valóban használható életvezetési gondolatokat kapott, még remekül szórakozhatott is, köszönhetően Szily Nóra kiváló humorérzékének. Ő azt mondta, inspiráló mondatokat hozott. Volt miből merítenie, hiszen egyrészről a médiában eltöltött évtizedek során ezernél is több mélyinterjút készített, bőven volna ebből is élményanyaga az emberi sorsokat illetően, de a saját élete sem kényeztette el, nagy mélységeket kellett megjárnia ahhoz, hogy ma az legyen, akivé vált. Nagyjából akkortájt vált el, és maradt magára két gyermeke nevelésben, amikor kiderült számára, hogy parádésan indult médiakarrierje a „sztártemetőben” végződik épp, ugyanis az egyik kereskedelmi csatorna pusztán azért szerződtette le, hogy ne lehessen a másiknál, a lehetőségeket pedig megvonták tőle. Magyarán, nem a levegőbe beszél, ő maga az élő bizonyíték, hogy az elvek, gondolatok működőképesek, hiszen a saját életében bebizonyította.

Fotó: Ihász Martin

Rendszerint ezek a motivációs, vagy inspirációs előadásai bő háromnegyed órát szoktak tartani, ám a rácalmási közönség, vagy a hangulat úgy hozta, hogy ezúttal egy félórával megtoldotta azt, annak ellenére, hogy délelőtt még az ágyat nyomta. Mivel töltötte ki ezt az időt, aminek a végén alig akarták hazaengedni? Olyanokkal, mint hogy kérdező pozíciójában szokhattuk meg, lehetett volna kérdőjel a jele az óvodában, de létra volt. Ezt is felfoghatjuk szimbolikusnak, fokonként kell haladnunk rajta felfelé, hogy elérjük a célunkat, de van, amikor rossz helyre támasztjuk, van, amikor kilökik alólunk, leesünk, és jöhet az újrakezdés.

Pályafutása során 1200 beszélgetést készített ismert emberekkel, ez a sok sors átfolyt rajta. Annyi okosat, inspirálót mondtak neki, hogy elgondolkozott, nem lenne-e érdemes bizonyos témák mentén összerakni pszichológiai témájú előadásokat, amiben az ő sorsa is benne lehet, vagy akár ismert emberek történetei, amiket elmeséltek neki. A változás nála is eljött, s negyvenes évei közepén elkezdett leltározni az életében, hogy ki is ő valójában. Van egy 25 éves tömegkommunikációs tapasztalata, ismertsége, hitelessége, és ott van a pszichológus diplomája a kilencvenes évekből. Úgy gondolta, hogy a korszerű tudással felfrissítve inspirációs szándékkal járó előadóként járhatná az országot. Aztán azt tapasztalta, hogy ez a dolog elkezdett működni, mert majd mindenki szeretne valamit áthangolni az életében, szeretne boldogabb életet élni.

Fotó: Ihász Martin

Ha fel kell idézni egy boldog pillanatot az életünkből, akkor nagyon sokféle boldogságról fogunk beszélni. A boldogságkeresés célja, hogy a lehető legjobb önmagam felé menjek. Azt mondják, a boldogság felé törekvésnek háromféle útja van. Akad olyan, akinek az aktív élet okoz örömet, vannak, akik a minőségi időben elmerengve egy gyertyafényes estén a szerelmükkel szeretik csak úgy nézni a naplementét és beszélgetni, és vannak, akik önmagukban, csendben filozofálva, az élet értelmét keresve élnek át boldogságot. Az első lépés az önismeret, tudnunk kell, hogy mi a boldogságszükségletünk. Ha azt várjuk, hogy jöjjön valaki, aki boldoggá tesz, akkor azzal nem számolunk, hogy az ő módján próbálja majd meg, magából fog kiindulni. Érdemes arról is kommunikálni, hogy melyiküknek mi a jó, hogy ezt össze lehessen hangolni. Úgy ajándékozni, hogy annak legyen igazán jó, aki kapja. Megéri, hiszen a boldog emberek tovább élnek, és ritkábban is betegszenek meg, valahogy jobban működik az immunrendszerük. Azt is megállapították, hogy az anyagi jólét mindössze 10 százalékban befolyásolja a boldogságot. Ezért nem érdemes „felfelé hasonlítani”, mert mindig van jobb annál, amink van. Ebből következően sokkal jobban járunk, ha élményeket keresünk, vagyis cselekvés nélkül nincs boldogság.

De nem igazán lehet egy írásos tudósításban maradéktalanul visszaadni egy előadás hangulatát, a témákat sorba venni pedig értelmezhető terjedelemben meglehetősen nehéz. Ezért csak azt tanácsolhatjuk, bátran induljanak el, ha Szily Nóra előadását hirdetik, ő majd segít elindulni az életükben a megfelelő irányba.