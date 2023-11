Csoportjuk modern és kortárs kategóriában versenyzett, de a programban szerepelt hip-hop, akrobatikus táncok és open kategória is. A táncosok nevezhettek szóló, duó illetve csoportos koreográfiákkal négy korosztályban (mini 8 év alatt, gyerek 8-12 év, junior 12-16 év, felnőtt 16 év felett). A versenyzőket a zsűrik pontszám alapján rangsorolták, ahol a dunaújvárosiak az alábbi eredményeket érték el.

Junior kortárs szóló kategóriában 4. helyen végzett Simon Emília Hanna Gondolatjel című koreográfiájával. Ugyancsak 4. helyet ért el Tóth-Varga Bettina junior modern szólóban Távolban című táncával. A két kislány 13 évesen mezőnyük legfiatalabb indulója volt és remekül teljesítettek az idősebb versenyzők között.

Felnőtt kortárs duó kategóriában indult Theisz Zoé és Tóth-Varga Bettina, akik szintén a legfiatalabb páros voltak a felnőtt mezőnyben. Ők az idő fogságában című számukkal a 2. helyen végeztek. Ugyancsak ezüstérmes lett Kéri Viktor (Szent Pantaleimon és Violin) felnőtt modern szólóban Feledés című koreográfiájával. Második helyen végzett még a felnőtt csapat Kattári Dóra (Violin), Rózsavölgyi Alexandra (Violin), Réz Véta (Violin), Theisz Zoé (Violin), Simon Emília (Szent Pantaleimon), Tóth-Varga Bettina (Szent Pantaleimon és Violin) és Tóth-Varga Zsuzsanna (Szent Pantaleimon és Violin) Black Szavanna című táncával.

A világbajnokság csúcspontja a vasárnap esti gála volt, amire az elért pontszámok alapján kerülhettek be a versenyzők. A zsűrik 1-től 8-ig pontozták a táncosokat és a gálára azok a produkciók juthattak be, amelyeket minden bíró 6 pont felettinek értékelt. Így olyan kategória is akadt, ahol egy-egy korosztály egyáltalán nem képviseltette magát a gálán, de akadt olyan erős mezőny is, ahol 5 versenyző is bekerült. A dunaújvárosiak közül Tóth-Varga Bettina és Kéri Viktor kapta meg a szerepléshez szükséges pontszámot.

A táncosokat Tóth-Varga Zsuzsanna nívódíjas táncpedagógus készítette fel a versenyre. A csoport tagjai 6 éves koruk óta táncolnak és felnőtt mezőnyben ez volt a legkiemelkedőbb eredményük. Hárman közülük idén érettségiznek és ez az utolsó évük a Violin AMI-nál. Számukra ez verseny egy nagyon szép búcsú a művészeti iskolától.

A csoport 6 napot töltött Rómában, így a versenyen kívül jutott idő városnézésre, és az olasz tengerparton is sütkérezhettek egy kicsit. Élményekben, látnivalókban gazdag emlékezetes kirándulás volt számukra.