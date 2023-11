Az MVM minden évben a tíz legígéretesebb, 30 év alatti tehetségnek adja át a Junior Prima Díjat a kuratórium döntése alapján, így az idei díjazottakkal együtt már 160 tehetség tudhatja magáénak az elismerést. Az idei zeneművészek között szerepel Ács Dominika fuvolaművész és összművészeti alkotó, Balog Alexandra zongoraművész, Bucz Magor zeneszerző, Gudics Marcell dobművész, Gudics Martin basszusgitár-művész, Kissjudit Anna operaénekes, Králik Abigél hegedűművész, Lugosi Ali klarinétművész, Nagy Emma dzsesszénekes és Temesvári Bence gordonkaművész. A tehetségek az ország egyik legrangosabb művészeti elismerésén túl szellemi és anyagi támogatást is kapnak, fejenként kétmillió forintot, mely segítheti őket zenei karrierjük további építésében - írja honlapján az MVM.

Ács Dominika előadásait az a hihetetlen belső tűz teszi egyedülállóvá, amely gyerekkora óta hajtja, hogy színpadon legyen és új utakat keressen az előadóművészetben. Fuvolistaként Horgas Eszter növendékeként nyert felvételt a Zeneakadémiára, ahol jelenleg doktori tanulmányait végzi, és a salzburgi Mozarteum falai között is tanult.

Szólistaként játszott már a Prágai Filharmonikusokkal, a Liszt Ferenc Kamarazenekarral és a Solti Kamarazenekarral. A kortárs zene és a kortárs alkotókkal való munka kiemelt helyet foglal el az életében, szívügyei pedig azok az összművészeti performanszok, amelyekben előadóművészként és alkotóként is reflektálhat a világra. Előadásait gyakran ötvözi társművészeti elemekkel, ezek közül kiemelt helyen van az éneklés, a mozgás- és az immerzív színház.

Karrierjében fontos állomás volt szólóestje Bogányi Gergellyel a Zeneakadémia Nagytermében, valamint a Budapesti Tavaszi Fesztiválon önálló performanszát mutathatta be for who was not born címen, mely elnyerte a „Best Project” díjat a Jeunesse Musicales International versenyén. 2022-ben alapította meg trióját ConnecTrio névvel, mellyel a Zeneakadémián teltház előtt debütáltak, az első albumuk 2023-ban jelenik meg a Hunnia Records gondozásában, ahol saját műve is elhangzik.

Dominika több művészeti sorozat megálmodója, ezek közül kiemelten fontos a Margó Fesztivál Kis éji zene programjának művészeti vezetése. Fontos számára a tehetséggondozás, és a társadalmi szerepvállalás, 2023-ban a TEDxBalaton előadójaként, Bízni a gyermeki intuícióban címmel tartott előadást. 2023-ben debütált Oláh Krisztiánnal Unclassified című projektjük, és ez évben a London City Orchestra szólistájaként debütált Londonban, a St John’s Smith Square-ben, Molnár Viktor Contacts című versenyművével - írja az MVM a méltásában.