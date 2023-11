Ahogy a felvezetőből is kiderül, a budaörsi evangélikus gyülekezet kántora avatott szakértője az egyházzenének, de azon belül is Bach kiemelt szerepet kapott az életében, hiszen doktorijának témája is a barokk kori német zeneszerző munkássága volt. Régi tapasztalat, ha valakibe ilyen elképesztő mértékű tudás szorul, az előbb-utóbb utat tör magának a külvilág felé, így nincs mit csodálkozni azon, hogy az ifjú orgonaművész fellépésében jelentős szerepet kapott a felkonferálás. Merthogy minden mű, vagy zenei egység előtt alaposan kifejtett minden tudnivalót a kor közegéről, az alkotóról, a megszólaló darabról. Már önmagában ezekért a szöveges részekért is érdemes lett volna a szombat estét a koncertteremben tölteni, de természetesen nem ez volt az est legnagyobb erénye.

Fotó: Laczkó Izabella

A halk szavú, filigrán ifjú hölgy ugyanis kivételes koncertélménnyel ajándékozta meg azokat, akik vették a fáradságot, és beültek a templom padsoraiba. A cseppet sem könnyű darabokat olyan könnyed természetességgel adta elő, mintha csak valami ujjgyakorlatot végezne, mégsem esett csorba sem a pontosságon, sem a művészi átélésen. A lélegzetvétel természetességével megszólaltatott művek a következők voltak: Johann Sebastian Bach: G-moll fantázia; Johann Sebastian Bach: Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit & Allein Gott in der Höh' sei Ehr; Johann Sebastian Bach: Pièce d'Orgue; egy Johann Pachelbel korál, a Christus, der ist mein (Az élet nékem Krisztus); Felix Mendelssohn Bartholdy: C-moll prelúdium és fúga; Johannes Brahms – O Welt, ich muss dich lassen; Max Reger: Gloria és Benedictus; Félix Mendelssohn-Bartholdy: B-dúr szonáta I. tétele. Tehát nem csak egyházi művekből válogatott, akadtak világi témájú darabok is a repertoárban. Csak bizakodni tudunk, hogy az előadót nem utoljára láttuk Dunaújvárosban.