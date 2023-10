Előadásának címét is egyik könyvének címe adta: Legyél bátran fura! Az eseményen is ilyen mondatok álltak a középpontban, mint hogy „Nincs is olyan, hogy fura”, „Nincs olyan, hogy elrontottam”. Arra próbálja rávezetni gyermek és felnőttkorú hallgatóit, olvasóit, hogy ne foglalkozzanak az elvárásokkal, bátran vállalják önmagukat, képességeiket, véleményüket. Ne hagyják, hogy sablonokba kényszerítsék a gondolkodásukat. Az ő világlátása nem kritizál, hanem elfogad. Kiemeli az egyént a tömegből egyediségének hangsúlyozásával. Igyekszik rádöbbenteni a gyermekeket, hogy őrizzék meg egyéniségüket, büszkén gondoljanak saját képességeikre. Talán ez a titka, amivel megtölti a termeket.