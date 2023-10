Október 24-én 18 órakor ismét várják a dokumentumfilmek szerelmeseit a Szabad Szemmel című program vetítésére- erre hívja fel az érdeklődők figyelmét a Kortárs Művészeti Intézet. Mint írják, ezen az estén a Túl a traumán című horvát filmet vetítik a KineDok Magyarország támogatásával. A dokumentumfilm, tematikáját tekintve nagyon is közel áll a kiállítótérben most látogatható Chilf Mária Munkácsy-díjas képzőművész kiállításához. Ki lehet-e valaha gyógyulni a háború okozta sebekből? Vedrana Pribačić és Mirta Puhlovski dokumentumfilmje a délszláv háború során traumatizált asszonyok sorsát követi, akik próbálnak újra magukra találni. Ezeknek a nőknek a családját megölték, velük magukkal pedig embertelen módon bántak: megkínozták, megerőszakolták őket. Szenvedéseiket közel negyed századig magukba temették. Most viszont egy terápia révén lehetőségük nyílik arra, hogy felfedezzék, mi történhetett volna másként az életükben, ha nem kellett volna ennyi szenvedésen keresztülmenniük, és megpróbálhatnak újra rálelni, kik is ők valójában. A horvát dokumentumfilmből természetesen az is kiderül, hogy a terápia sokszor nem mentes a feszült indulatoktól, ám pont ez a dráma szükséges ahhoz, hogy a résztvevők felfedezzék magukban az elfogadás érzését, megszabaduljanak az őket béklyóba kötő múlttól – és végre békére leljenek.