Stephanie Garber: A soha többé balladája – Volt egyszer egy összetört szív 2.

Amikor nem tudod, miért küzdesz. A szerelemért vagy éppen az ellen?

Miután Jacks, a Szívek Hercege elárulta, Evangeline Fox megfogadta, hogy soha többé nem bízik meg benne. Frissen felfedezett varázserejével azért harcol, hogy visszanyerje esélyét a boldogságra, amitől Jacks megfosztotta.

Csakhogy az útjaik megint keresztezik egymást.

A volt egyszer egy összetört szív folytatásában Evangeline-t gyilkos átok sújtja, amelynek megtöréséhez kénytelen elfogadni Jacks segítségét, akitől legjobb lenne óvakodnia. Régi barátokkal kerülnek szembe, új ellenségekkel veszik fel a harcot, és próbálnak megküzdeni a gonosz intrikákkal és a rontásokkal, amik fejekkel és szívekkel játszanak.

Evangeline mindig is bízott a szívében, de ezúttal nem biztos, hogy érdemes hallgatnia rá... „A Valorok, a Fenséges Észak első királyi családja építette a kaput, amely a Valoria nevű helyre nyílik. Senki sem tudta, mit rejt ez a hely, mivel egy átok következtében az északi történetek nem igazán megbízhatóak. Néhány mesét leírni sem lehet, mert tüzet fognak, más történetek nem hagyhatják el Északot, és számtalan közülük minden egyes alkalommal módosul, ha elmondják azokat, és minden újrameséléssel egyre megbízhatatlanabbá válik. Valoria kapcsán két, egymásnak ellentmondó elbeszélés keringett. Az egyik szerint a hely egy kincsesláda, amely a Valorok legerősebb varázsholmijait rejtette. A másik szerint bűvös börtön, amelyben a legkülönfélébb varázserejű lényeket tartották fogva, köztük egy förtelmes szörnyeteget, amelyet a Valorok hívtak életre.

Evangeline nem tudta, melyik változatnak higgyen, de nem állt szándékában segíteni Jacksnek, hogy az rátegye jeges mancsát a varázsholmikra vagy a varázsszörnyekre.” A könyv a Volt egyszer egy összetört szív folytatása.

A szerző, Stephanie Garber fiatal amerikai fantasy és fiction-író, aki egy főiskola igazgatójaként szabadidejében kezdett irogatni. Számos regényt írt, több elutasításban részesült, mígnem negyedik könyve, egy űropera felkeltette egy kiadó érdeklődését. Amikor ezt a könyvét sem adták ki, megírta a Caraval sorozat első kötetét, ami vegyes kritikákat kapott. Volt csillaggal jelölt értékelés is, és elmarasztalást is kapott a kritikusoktól, de 15 hétig szerepelt a The New York Times bestsellerlistáján. Azóta minden könyve elidőzik a topon. (Forrás: Bookline)