Wolfgang Ferrndorf: Csikk

2010 Berlin. Maik Klingenberg, a tizennégy éves kamasz éli az ilyen korú srácok unalmas mindennapjait. Egy berlini gimnázium tanulója, családi élete a megszokottan zűrös: anyja alkoholista, a csőd előtt álló ingatlanos apja szeretőt tart, Maik reménytelenül szerelmes Tatjana nevű szerb származású osztálytársnőjébe. Magányos, érzékeny, okos, szentimentális, ám a gyakorlati életben tökéletesen tapasztalatlan és kissé gyáva. Eljön a vakáció ideje, de Maik nem mehet nyaralni, két hétre egyedül marad a város szélén álló nagy házban, anyja újabb elvonókúrán, apja a titkárnőjével vidéken „dolgozik”. Ekkor jelenik meg a ház előtt egy lopott autóval Csikk becenevű osztálytársa, aki eredetileg az Andrej Csicsacsov nevet viseli. A két srác gyorsan összebarátkozik, és a meglovasított szakadt Ladával, nagyjából tisztán az unalom leküzdése ellen, elindulnak a nagy utazásra, Csikk rokonaihoz, Havasalföldre. Hogy nem jutnak el oda, az természetes… A regény, amolyan kettős nevelődési regény, másrészt epikus road movie, a Kelet-Németországon át vezető kalandozás története, Maik egyes szám első személyű narrációjában előadva.

A német kritika előszeretettel nevezte az új Zabhegyezőnek a regényt, nem egészen alaptalanul. Kamaszromantika, tapasztalatlan gyerekek kalandjai, az otthontalanság érzése a felnőttek világában, mint Salinger egykori sikerkönyvében. Kallódó fiatalok a szellemesen és ötletesen bonyolított cselekményben, könnyű kézzel, de nem felületesen megírva.

„Kivettem a rajzot a fiókból. Csikk elvette, maga elé tartotta, bámulta. De eleinte nem is annyira a rajzra figyelt, mint a hátoldalára, ahol celluxszal olyan tökéletesen megragasztottam a szakadást, hogy elölről alig látszott. Alaposan szemügyre vette a szakadást, aztán a rajzot, végül megszólalt: – Hát neked aztán vannak érzelmeid! Komolyan mondta, minden szarozás nélkül. Én meg nagyon is értékeltem a válaszát. Ez volt az első alkalom, amikor azt gondoltam: ez a srác tényleg nem is olyan hülye. Mert Csikk meglátta a szakadást, és azonnal fogta, mi az ábra. Nem sok embert ismerek, aki ilyen gyorsan rájött volna. Csikk nagyon komolyan nézett, és ez tetszett nekem. Mert Csikk olyan volt, aki nagyon nevetséges is tudott lenni. De ha úgy adódott, egyáltalán nem nevetséges vagy vicces, sőt nagyon is komoly.” (Forrás: Moly)