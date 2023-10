Az ajándékműsor első fellépője a Sándor Frigyes Zeneiskola harmonika zenekara volt Juhos Melinda vezetésével, akik zajos sikert arattak mindhárom számmal, amivel felléptek. Őket a Szappanos Lukács Népdalkör követte, akik Kunszentmiklósról érkeztek. A nagy múltú dalkör - amely ebben az évben ünnepli fennállásának 54. évfordulóját - célja Szőke Imre irányításával a népdalok felbecsülhetetlen gazdag kincsének megőrzése és továbbadása. Műsorukban hazafias népdalokból összeállított csokor és galgamenti népdalcsokor volt hallható. Az őket követő Vadalmafa Népdalkör Baracsról érkezett. Ők a tavalyi évben ünnepelték megalakulásuk 25. évfordulóját. Sikeres fellépéseikről számos díj, oklevél és serleg tanúskodik. Ezüst és arany minősítéssel rendelkeznek, 2019-ben pedig a KÓTA által kiírt országos minősítőn Aranypáva-díjat kaptak. Vezetőjük, Szalai Koncz Mária citerakíséretével Fejér megyei és Bihari népdalokat hallhatott tőlük a közönség. A felnőtteket a gyerekek váltották a színpadon. A Jankovich Miklós Általános Iskola és Művészeti Iskola énekkara 2000 tavaszán alakult, és 20 fő körüli létszámot mondhat magáénak. Repertoárjukban népdalok, kánonok, egyszerű többszólamú dalok és alkalomhoz illő könnyűzenei dallamok is megtalálhatók. Az asszonykórussal a közös munkát Nikolényi Mirtillel kezdték 2010 karácsonyán és azóta a legtöbb rendezvényen közös dalokkal is készülnek. Erre a jeles napra három, az alkalomhoz illő könnyedebb dallal készültek, amiket Márkusné Igmándi Zita dirigálásával adtak elő. Az ünnepi műsor utolsó fellépője a három éve alakult rácalmási 4T zenekar volt. A baráti jellegű társaság akusztikus versfeldolgozásokkal, saját dalokkal és különböző progresszív irányzatú ötletekkel áll közönség elé. Ők azok, akik együttműködve a kórussal, egy új színt, életet vittek a Rácalmási Napsugár Asszonykórus mindennapjaiba. Ezúttal is közös produkciókat adtak elő.

Fotó: Laczkó Izabella

Zárásként az alapítóknak és a műsor résztvevőinek emléklappal, virággal mondtak köszönetet a kórus tagjai. Ahol ily sok dalos barát összejön, nem kell csodálkozni azon, ha közös éneklés lesz a vége. Stílszerűen a Valahol Európában című musical sikerdalát a Zene az kell című dalt választották ki erre, majd – születésnapról lévén szó – tortával, süteményekkel, üdítővel vendégelték meg mindazokat, akik részt vettek jeles évfordulójukon.