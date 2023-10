Jeffery Deaver: Káprázatok

A Lincoln Rhyme-történetek írója, Jeffery Deaver ezúttal elbeszélésekkel jelentkezik. A kötet tizenhat novellája egy-egy miniatűr krimi, és éppen tömörségüknél fogva garantálják a fokozott izgalmat.

A rafinált csalástól a beteges szerelmi rajongáson át a hidegvérrel eltervezett gyilkosságig terjed a méltán nagy hírű szerző történeteinek spektruma. A novellák betekintést nyújtanak a széteső családok hétköznapjainak testet-lelket megnyomorító légkörébe éppúgy, mint a pszichopata gyilkosok cáfolhatatlan logikával felépített és mégis hamisnak bizonyuló világára. Deaver a Lincoln Rhyme-rajongókról sem feledkezik meg, ugyanis egy vadonatúj történetet közöl a zseniális nyomozóról és társairól.

A „Káprázatok” meghökkentő és fordulatos történetek tárháza. Minden kiszámíthatatlan és bizonytalan ezekben az elbeszélésekben, ezért olvasásuk közben mindig legyünk résen, és ne feledkezzünk meg a szerző intelméről: semmi nem az, aminek látszik…

Jeffery Deaver amerikai rejtély- és krimiíró Chicago mellett született 1950-ben. A Missouri Egyetemen szerzett újságírói diplomát, a Fordham Egyetemen pedig jogot végzett. Újságíróként kezdett dolgozni, később ügyvédi praxisa volt, mielőtt írói karrierje elkezdődött. Regényei világszerte a bestseller-listákon szerepelnek, szerzőjének ismeri el a The New York Times, a Corriere della Sera, a The Sydney Morning Herald és a Los Angeles Times. Legnépszerűbb sorozatában Lincoln Rhyme, egy kutya és a NYDP nyomozónője derítik fel az ügyeket. Három regényéből film is készült, két történetét pedig televíziós sorozatnak dolgoztak del. Raymond Benson után ő a második amerikai író, akit felkértek, hogy írjon James Bond-regényeket. (Forrás: Mozgókönyvek)