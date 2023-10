Az együttes egy különleges és egyedi műfajban, amerikai kézi harangokon, handbelleken mutatja be repertoárját. Ezek a harangok speciális bronz-réz ötvözetből készültek, az öntvény harangtestet egy kizárólag egy irányba megmozduló szabályozott ütőszerkezetet szólaltat meg.

De honnan is ez a nem mindennapi ismeretség, azt már Sólyom Balázs a Szironta Együttes vezetője mondja el hallgatóságnak. 2023. júniusában közel három hetet töltött a besnyői csapat Kolumbiában, Bogota környékén, ahol tizennégy koncertet adtak. Majd ennek a kulturális csereprogramnak köszönhetően a kolumbiai együttes ez év októberében nyolc koncertet ad Magyarországon, melynek negyedik állomása volt Perkáta, de olyan impozáns helyen is adnak koncertet, mint a Budavári Palota.

Fotó: Szentes Kitti

Az Encanto több nemzetközi színpadon koncertezhetett már, ezért is hatalmas megtiszteltetés, hogy ellátogattak Magyarországra is, azon belül térségünkbe. - Már júniusban amikor kint voltunk tudtuk, hogy barátokat találtunk e távoli országban. Mennyire eltérő kultúra az övéké a miénktől mégis a zene kontinenseket átívelő hidat képes építeni emberek, országok között – folytatja Sólyom Balázs. A zene különösen fontos szerepet játszik a kolumbiaiak mindennapjaiban, hiszen a tradicionalitás keveredik a modern kor újdonságaival.

A nyolc tagú kolumbiai együttes repertoárjában olyan dallamok csendültek fel egyedülálló hangzásban, mint a Yo me Ilamo Cumbia, vagy a mindenki számára ismert Karib-tenger kalózai című hatalmas sikerű film betétdala. A közel egy órás koncert igazi kulturális sokként hatott a közönségre. Az előadás végeztével pedig közös fotózásra is volt lehetőség, sőt a bátrabbak kézbe is vehették a hangszereket volt, aki próbálkozott a harangok megszólaltatásával is. Majd Bogó Anikó a Perkátai ÁMK igazgatója körbevezette az Encanto Harangegyüttes tagjait az impozáns Győry-kastélyban bemutatva az állandó, illetve az időszakos kiállításokat.

A harangegyüttes koncertjét a Horváth Dóra által vezetett perkátai Kankalin Néptánccsoport tánca előzte meg, megalapozva a hangulatot e nem mindennapi együttes előadásához.