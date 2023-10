Mert: miként a cím is sejteti különlegességre számíthattak a nézők, mert a téma: Kérdezd a zeneszerzőt. volt. Három mű hangzott el: Bella Máté: About Time; Madarász Iván: Piccoloverseny ősbemutató, Fekete Gyula: Media vita. Közreműködtek: Kanyó Dávid (piccolo), Faragó Eszter mezzoszoprán, Ilosfai Csenge (hegedű); vezényelt: Paul Marsovszky, az est házigazdája Dobri Dániel volt.

Madarász Iván olyan zeneszerző, aki szinte minden műfajban alkot, és aki minden díjat megkapott pályája során, többek között: Erkel Ferenc-díj (1992), Bartók Béla–Pásztory Ditta-díj (1998), Kossuth-díj (2016). A szakma meghatározó emberei között tartják számon, éppen ezért is a zeneelmélet professzort kérdezte Silye Sándor, hogy árulja el, szerinte mi is a kortárs zene? Az érdekes beszélgetésből többek között erre is választ kapunk, valamint bekapcsolódnak a társalgásba Dobri Dániel és Bella Máté kortárs zeneszerzők is.