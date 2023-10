Dunaújvárosban 1953-ban úgy döntöttek, hogy az épülő szocialista városban példamutató értéket kell teremteni a kultúra területén is. Ezért alig pár évvel építésének megkezdése után már zeneiskolája is volt a városnak. Az intézmény első igazgatója egy énektanárnő, Balogh Lászlóné volt. Az iskola feladata első pillanattól kezdve többrétű: az oktatás ellátása mellette a kulturális élet központját alkotni, a zenei ízlést formálni. A kitüntetett figyelemnek köszönhetően az iskolában a kezdetektől fogva jelen volt szinte minden tanszak, illetve hangszertanulási lehetőség. A tanítás azonban nagyon sok nehézségbe ütközött az első pár évben. Nem állt rendelkezésre más, csak néhány tanár, de hangszer alig, és megfelelő helyiség egyáltalán nem volt. Az első tanévben a Bartók Béla Kultúrházban, és általános iskolákban tartották óráikat a tanárok, 1954 őszén azonban már önálló helyen, a Görbe utca 1/a-ban volt az iskola székhelye. Hamar kiderült azonban, hogy ez a hely is alkalmatlan arra, hogy oktatás folyjék benne.

1956 ősze fordulópont volt a zeneiskola életében is, csakúgy, mint az országéban. A legégetőbb problémákat megelégelték az illetékesek, s 1957-ben betervezték az eszközállomány fejlesztését a költségvetésbe. A megfelelő épület hiányának gondja 1967-ben látszott először megoldódni, amikor megszületett a döntés, hogy az akkori régi tanácsház épületének egy részét kapja meg az intézmény. 1970-ben, az átalakítások után vehette birtokába a jelenlegi Rosti Pál Gimnázium és Általános Iskola épületének 18 tantermét, külön irodahelyiségeket, tanári szobát és a hangverseny rendezésére is alkalmas helyiséget. Az 1978-as újabb költözésnek elsősorban demográfiai oka volt. Új óvodákat kellett létrehozni, s erre a régi tanácsház épülete volt a legalkalmasabb. Igaz, hogy a nővérszálló épülete sem zeneiskolának épült, némi átalakítás után azonban alkalmasnak bizonyult az oktatási munka ellátására. 1993 óta, a kamaraterem kialakítása után méltó módon veheti ki részét Dunaújváros hangversenyéletében.

Az intézmény vezetői feladatainak ellátásában először 1959-ben történt változás, amikortól Székely István, a dunaújvárosi komolyzenei élet évtizedeken át meghatározó személyisége vette át a vezetést. Ő 1991 decemberéig állt a zeneiskola élén. Alakja megkerülhetetlen a város zenei életének alakításában. Ténykedésének két alappillére, hogy évtizedeken át ő vezette a Dunaújvárosi Vegyeskart, és az ő kezdeményezésére született meg a Dunaújvárosi Szimfonikus Zenekar is. Őt követve, az iskola élén 1991 decemberétől közel egy évtizeden át, 2001 júliusáig Horváth Dénes állt. Erre az időszakra esik egy emlékezetes nap az iskola történetében, 1995. április 24-e. Ekkor vette fel az addig Állami Zeneiskola néven ismert intézmény Sándor Frigyes nevét, aki jeles hegedűművész, zenepedagógus, a Liszt Ferenc Kamarazenekar alapító művészeti vezetője volt.

Palotás József domborművének átadásán 1995-ben

Fotó: DH-arcíhv

A Sándor Frigyes Zeneiskola a város valamennyi közművelődési és közoktatási intézményével kapcsolatot tartott. Ez a háló az aktuális igényeknek megfelelően működött: a cél a növendék-utánpótlás biztosítása, a város tehetséges, a muzsikához kedvet érző diákjainak intézménybe csábítása, továbbá a folyamatos és lehető legintenzívebb jelenlét a város kulturális-művészeti életében. Ezt a hitvallást magáévá téve vezette az iskolát 2001-től 10 éven át, Balogh Zoltán András is. A város művészeti-közművelődési intézményei közül a Bartók színházzal és a dunaújvárosi evangélikus gyülekezettel alakított ki együttműködést, ami lehetővé tette, hogy a színház és a templom méltó helyszínei legyenek a koncertek jó részének. A kulturális szervezetek közül a Dunaújvárosi Zenei Egyesülettel kialakított kapcsolat a legfontosabb. Rendszeresek a közös feladatok, rendezvények. A zeneiskola tanárai többnyire tagjai a zenei egyesületnek, és rendszeresen közreműködnek az egyesület által szervezett koncerteken. Természetesen az iskola művésztanárai aktív tagjai a városban működő együtteseknek.

Igazgatói szerepben Balogh Zoltán Andrást Moravecz Attila követte, aki 2011-től három éven át igazgatta az intézményt. Az ő nevéhez is rengeteg újítás, kreatív megújulás társul. Dőr Gabriella, a zeneiskola jelenlegi igazgatója hét éve áll az intézmény élén, mint kinevezett igazgató, de már ezt megelőzően két évig igazgatói jogkörrel ellátott helyettesként vezette az intézményt. Az ő ténykedésének köszönhetően megmaradtak a régi értékek, s létrejöttek újak, melyek a mai kor elvárásainak megfelelve kívánják őrizni a zeneiskola jó hírnevét.